10 أم 19.. كم بطولة دوري يملكها النصر السعودي؟ (فيديو)

فجّر ملف توثيق الكرة السعودية كثيرا من الجدل حول العدد الحقيقي للألقاب لكل ناد وفق المعايير الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقدم عبد الإله النجيمي، عضو لجنة توثيق تاريخ الكرة السعودية تفاصيل ومعلومات حول برنامج توثيق كرة القدم السعودية ليثير ردود أفعال متباينة في الأوساط الكروية والإعلامية وخصوصا حول عدد ألقاب النصر السعودي في مسابقة الدوري.

برنامج "دورينا غير" الذي يبث على قناة السعودية ويقدمه خالد الشنيف، تطرق أمس الاثنين إلى عدد المرات التي فاز فيها النصر بلقب الدوري خصوصا بعد أن تداخلت الأرقام بين من يرى أن النصر توج بعشرة ألقاب وبين من يعتقد أن الرقم أكبر من ذلك.

وقال علي العنزي، الإعلامي الرياضي السعودي إن ألقاب النصر في مسابقة الدوري ليست 10 بطولات دوري بل أن الفريق يملك 19 بطولة دوري بناءً على حساب النادي".

وتابع العنزي: "حساب النصر يشير إلى أن الفريق يملك 19 لقبا، التقرير الذي تم بثه في برنامج "دورينا غير" يشير إلى أن الفريق بحوزته 10 بطولات".

وأضاف علي العنزي: "أتمنى من لجنة التوثيق والاتحاد السعودي تحديد المعايير وتحيين السجل الخاص بالأندية، أنا أرى مثلا أن الهلال مكرر بطولة كأس الدرعية (كأس السوبر) مرتين وهذا غير ممكن، الهلال تم احتساب بطولتين لفائدته وفي الحقيقة هو حقق بطولة واحدة".

يشار إلى أن برنامج توثيق تاريخ كرة القدم السعودية أثار جدلا واسعا بين الأندية وفي أوساط الجماهير خصوصا في ما يتعلق بسجلات دوري المناطق أو الدوري الرئيس.