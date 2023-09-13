يوفنتوس يجمد راتب بوغبا بعد قرار إيقافه

يذكر أن المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات قالت في بيان عن بوغبا: "بعد قبول الدعوى التي تقدم بها المدعي العام الوطني لمكافحة المنشطات، فقد تقرر إيقاف الرياضي بول لابيل بوغبا مؤقتا".

وأضافت المحكمة أن بوغبا انتهك قواعد مكافحة المنشطات عندما تم العثور على مادة محظورة وهي "مستقلبات هرمون تستوستيرون غير الذاتية"، مضيفة أن النتائج جاءت "متوافقة مع المنشأ الخارجي للمركبات المستهدفة".

وكان اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، بديلا، لم يشارك خلال الفوز على أودينيزي.

وإذا ثبتت إدانته بتعاطي المنشطات، فمن الممكن أن يتم إيقاف بوغبا لمدة تتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام. وسينتظر الآن نتائج اختبار العينة الثانية.