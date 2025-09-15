في غرفة الإفاقة.. سيد عبد الحفيظ يحكي موقفا تاريخيا لمحمود الخطيب (فيديو)

حكى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي المصري، عن موقف تاريخي لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، والذي اتخذ قرارًا بعدم الترشح للانتخابات المقبلة بسبب تراجع حالته الصحية، وهو القرار المفاجئ الذي أشعل جدلًا واسعًا داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال الخطيب في بيانه الذي نشره النادي عبر حساباته الرسمية: "كما تعلمون، فقد حاولت بضع مرات أن ابتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره، واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".

وأضاف: "مع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعًا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة، مع استعدادي للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد".

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "تفاجأت بالطبع بقرار الخطيب، ولكن لي موقف ممكن أسرده، في 2018 كان عندنا بطولة دوري والخطيب كان في ألمانيا لإجراء عملية لم تكن سهلة وكان المفروض يكون هناك اتصال بيننا لتنسيق بعض الأمور، لكن بعد 5 ساعات جاءني اتصال من زوجته تقول لي إن الكابتن يريد الحديث معك وهو حاليًّا خارج من الإفاقة، ورغم أن كلامه وقتها لم يكن مفهومًا ولكن كان مهتمًّا بالحديث معي في هذا الوقت لمتابعة شؤون النادي وهو في لحظة صعبة".

وأضاف: "تختلف مع الخطيب أو تتفق معه في قرار أو رأي لكن صعب نختلف عليه وعلى حبه لصالح المكان وهذا ظلم كبير جدًّا، وفي رأيي أقوى حاجة تميز الأهلي أن لديه أصواتا متفقة وأخرى معارضة وهذا نهج صحي، وأخاف فقط من حدوث جماعات وشللية حول المناصب".

وتابع: "عندي قناعة أن من يحب مكانًا ليس شرطًا أن يكون في منصب ليخدم، لكن أي مكان يتواجد فيه يساند بقوة، ويمكن لما يكون صاحب قرار يكون أداؤه أقوى، في هذا الوقت نحتاج تماسكًا أكثر، لأن الفريق في مرحلة صعبة وبها مدرب جديد وحول الفرقة كلام كثير، فالأمر يحتاج تكاتفًا أكبر، وأي قرار به الابتعاد لا أعتقد أنه في صالح النادي".

وشدد: "المهم يكون هناك ثوابت ولجنة حكماء ورئيس ناد يسلم للرئيس الذي يأتي بعده، وأتمنى أن يكون هناك التفاف أكبر الفترة المقبلة ومساندة ودعم".