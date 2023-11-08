الهلال يواجه التعاون بحثًا عن الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي
سيستضيف الهلال منافسه التعاون، بعد غد الجمعة، وكله أمل في مواصلة مسيرة انتصاراته للابتعاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، تاركًا الثنائي المؤلف من النصر والتعاون في صراع منفرد على المركز الثاني.
ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 32 نقطة عقب 12 جولة في بداية مثالية للموسم الحالي ومتقدمًا بأربع نقاط عن النصر، الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويأتي التعاون ثالثًا برصيد 25 نقطة.
وسيلعب النصر الذي انتصر على الخليج، في أمسية سجل فيها رونالدو هدفًا وصنع آخر، مع مضيفه الوحدة صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
وستشهد الجولة الـ13 أيضًا مواجهة الأهلي، الرابع برصيد 25 نقطة، مع مضيفه ضمك غدًا الخميس بينما سيلعب الاتحاد حامل اللقب، والمتعثر هذا الموسم بحلوله سادسًا برصيد 21 نقطة، مع ضيفه أبها.
ويخوض الهلال اللقاء مدعومًا بانتصاره الثالث على التوالي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بتغلبه 2-صفر على عشرة لاعبين من مومباي، يوم الاثنين الماضي، ليتصدر المجموعة الرابعة.
وسيعوّل الهلال على نجمه سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا، والذي استعاد حاسته التهديفية بتسجيله لهدف قرب النهاية في فوز الفريق بهدفين دون رد على مضيفه الفتح في الجولة الماضية.
لكن التعاون لن يكون خصمًا هينًا للهلال في ظل نتائجه الجيدة هذا الموسم ورغبته في تدارك الموقف عقب تعادله سلبيًّا أمام ضمك في الجولة الماضية في ثالث تعادل على التوالي.
وسيكون التعاون مدعومًا بمهاجمه البرازيلي ماتيوس كاسترو الذي أنهى برنامجه العلاجي وعاد للتدريبات.
وسيمثل اللقاء إعدادًا لمواجهة أخرى ستجمع بين الفريقين الشهر المقبل في دور الثمانية لكأس ملك السعودية.
* منافس قوي
ورغم أن الأهلي يملك الفرصة لتجاوز التعاون نحو المركز الثالث في حال خسارة الأخير أمام المتصدر، فإنه سيكون على موعد مع منافس لا يبدو سهلًا وهو ضمك بالنظر لتعادله على أرض التعاون في الجولة الماضية.
ويأتي ضمك في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة متقدمًا بنقطة على أبها الذي سيحل ضيفًا على الاتحاد المتراجع والذي خسر للمرة الثالثة هذا الموسم وذلك أمام الشباب بنتيجة 1-صفر في الجولة الماضية.
وسيخوض الاتحاد المباراة دون مدربه البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو الذي انفصل عن النادي أمس الثلاثاء.
في المقابل، عاد رونالدو لتسجيل الأهداف في الدوري أمام الخليج بعدما غاب عن هز الشباك في الجولة قبل الماضية أمام الفيحاء وستسنح له الفرصة لممارسة هوايته وتعزيز صدارته لهدافي الدوري عندما يحل فريقه ضيفًا على الوحدة، يوم السبت المقبل.
ويمكن الوحدة الاستفادة من الحافز الذي اكتسبه من انتصاره على مضيفه الحزم في الجولة الـ12 على أمل تحقيق المفاجأة أمام النصر.
وسيستضيف الرائد متذيل الترتيب برصيد ست نقاط الشباب العاشر في افتتاح مباريات الجولة غدًا الخميس، الذي سيشهد أيضًا إقامة 3 مباريات أخرى إذ سيلعب الخليج أمام الطائي والرياض أمام الفتح وضمك أمام الأهلي.
وستختتم الجولة يوم السبت المقبل بمباراتي الفيحاء أمام الاتفاق والأخدود أمام الحزم قبل أن يتوقف الدوري السعودي لنحو أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي المقبلة.