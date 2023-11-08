الهلال يواجه التعاون بحثًا عن الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي

سيستضيف الهلال منافسه التعاون، بعد غد الجمعة، وكله أمل في مواصلة مسيرة انتصاراته للابتعاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، تاركًا الثنائي المؤلف من النصر والتعاون في صراع منفرد على المركز الثاني.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 32 نقطة عقب 12 جولة في بداية مثالية للموسم الحالي ومتقدمًا بأربع نقاط عن النصر، الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويأتي التعاون ثالثًا برصيد 25 نقطة.

وسيلعب النصر الذي انتصر على الخليج، في أمسية سجل فيها رونالدو هدفًا وصنع آخر، مع مضيفه الوحدة صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة.