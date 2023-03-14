أطاح بالكرة بعيدا وحصل على إنذار.. حكم مباراة النصر وأبها يثير غضب كريستيانو رونالدو (فيديو)

أثار الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني، حكم مباراة النصر وأبها، غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهاية الشوط الأول من مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأثناء انطلاق كريستيانو رونالدو بالكرة في نهاية الشوط الأول في هجمة مرتدة للنصر، أطلق الحكم صافرة النهاية، ما أغضب رونالدو بشكل واضح.