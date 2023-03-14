أطاح بالكرة بعيدا وحصل على إنذار.. حكم مباراة النصر وأبها يثير غضب كريستيانو رونالدو (فيديو)
أثار الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني، حكم مباراة النصر وأبها، غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهاية الشوط الأول من مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأثناء انطلاق كريستيانو رونالدو بالكرة في نهاية الشوط الأول في هجمة مرتدة للنصر، أطلق الحكم صافرة النهاية، ما أغضب رونالدو بشكل واضح.
وأمسك كريستيانو رونالدو الكرة وأطاح بها واعترض على الحكم الذي رفع له بطاقة صفراء على الفور.
واعترض رودي غارسيا مدرب النصر هو الآخر على تصرف الحكم.
ويتقدم النصر على أبها بهدفين نظيفين في الشوط الأول، حيث تقدم سامي النجعي للعالمي بعد 11 ثانية فقط من بداية المباراة، التي تقام على ملعب مرسول بارك معقل النصر، ثم أضاف عبدالله الخيبري الهدف الثاني لفريقه.
وفرناندو راباليتي هو حكم دولي منذ 2015 وأدار 3 مباريات في كأس العالم 2022، هي: المغرب مع كرواتيا، صربيا مع سويسرا، والمغرب ضد إسبانيا في ثمن النهائي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدير خلالها راباليتي مباريات في السعودية، حيث سبق له قيادة عدة مباريات ولأندية كبيرة مثل الهلال والاتحاد.
ولم يسجل كريستيانو رونالدو أي هدف لنادي النصر منذ انضمامه للفريق على ملعب مرسول بارك.