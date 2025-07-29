لماذا يمنع "الفيفا" مشاركة النساء في مباريات الرجال؟

كتب – نور الدين ميفراني

أثارت لاعبة كرة القدم والمشاركة السابقة في برنامج "سيرفايفر"، التركية آيجان ياناش جدلًا واسعًا بعدما طالبت بمشاركة فرق النساء بجانب نظرائهن من الرجال في منافسات الدوري التركي الممتاز، مؤكدة أن بعض الأندية النسائية بإمكانها أن تحتل أحد المراكز الخمسة الأولى.

كما سبق لحارسة مرمى منتخب كندا ستيفاني لابي أن تدربت مع فريق رجالي وحازت على إشادة قوية من مدرب الفريق الرجالي وزملائها.

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لكن هل يمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النساء من مشاركة الرجال في فريق واحد لكرة القدم؟ ولماذا يمنع أندية النساء من مشاركة أندية الرجال في البطولات المحلية والقارية؟.

قانونيًّا لا يمنع "فيفا" النساء من اللعب بجانب الرجال في أندية كرة القدم بشكل رسمي، لكنه وضع قوانين لمنافسات كرة القدم تفصل بين الجنسين في المسابقات ولكل منهما بطولاته المحلية والقارية والدولية.

وتلعب أندية النساء ضد أندية الرجال أو في فرق مختلطة فقط في لقاءات ودية أو استعراضية.

ولا تشارك النساء برفقة الرجال في أندية كرة القدم ولا يواجه بعضهم بعضًا رسميًّا لعدة أسباب، نرصدها في التقرير الآتي.

حداثة كرة القدم النسائية مقارنة بالرجال؟

رغم كون النساء بدأن ممارسة كرة القدم في الوقت ذاته مع الرجال في فرنسا وإنجلترا، لكن تم منعهن من اللعب لاعتقاد المسؤولين بأن كرة القدم خاصة بالرجال فقط، حتى سبعينيات القرن الماضي حيث سمحت بضع دول من بينها فرنسا والبرازيل بممارسة كرة القدم النسائية ونظمت بطولات خاصة بها.

ونظرًا لحداثة كرة القدم النسائية فهناك فوارق كبيرة بينها وبين كرة القدم الرجالية.

انتشار كرة القدم الرجالية وتقدمها

تعرف كرة القدم الرجالية انتشارًا واسعًا وتجلب اهتمام ملايين المتابعين عبر العالم وسط الرجال والنساء، بينما يعتبر الرجال أكثر تشجيعًا لكرة القدم النسائية.

وفي دراسات نشرت سابقًا، فإن 54% من متابعي كرة القدم النسائية رجال، وعدد النساء اللواتي يتابعن كرة القدم الرجالية أكثر من متابعات كرة القدم النسائية.

الفوارق الفسيولوجية

هناك فوارق جسمانية وفي التركيبة الفسيولوجية بين الرجال والنساء، فالرجال أكثر قوة بدنيًّا ويملكون نسبة زائدة من الأستروجين والتستوستيرون بـ50% على النساء، ونسبة أعلى بـ13% لكريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين للعضلات.

التقنيات والمهارة والجهد البدني

حسب عدة مدربين فالنساء بإمكانهنّ مجاراة الرجال في الجوانب التقنية والمهارات الكروية، لكنهن في الجهد البدني أضعف، كما أن التعبير عن العواطف وخبث كرة القدم أمر يتفوق فيه الرجال بشكل كبير على النساء.

ورغم أن كرة القدم النسائية ما زالت في بدايتها لكنها تعتبر رياضة بريئة بعيدة عن حسابات القوى الكبرى وصراعات مراكز القوى في العالم، عكس كرة القدم الرجالية التي تعتبر صناعة وسياسة قائمة بحد ذاتها.

وعمومًا، الرجال أسرع في الملعب وقادرون على السيطرة على الكرة واستعمال قوتهم الجسدية، بينما النساء يعتمدن كثيرًا على رشاقتهن، وهنَّ أقل حدة أثناء المباريات.

تطور كرة القدم النسائية قد يفتح الباب مستقبلًا لأندية مختلطة

تتطور كرة القدم النسائية بشكل ملحوظ وظهرت لاعبات بقوة بدنية هائلة وتقنيات مميزة، كما أن بطولات كأس العالم والمنافسات القارية للنساء بدأت تشهد حضورًا كبيرًا وملحوظًا. وتهتم الأندية الكبرى لكرة القدم بالنساء وأغلبها أنشأ فرقًا للسيدات.

كما أن كرة القدم النسائية بدأت تجلب رؤوس أموال ومستثمرين وأبرز اللاعبات يحصلن على تعويضات وأرباح مهمة لكنها ما زالت ضعيفة مقارنة بالرجال.

وقد يفتح المستقبل الباب أمام فكرة إقامة أندية مختلطة في كرة القدم بين الرجال والنساء وبطولات موحدة في حال ظهر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سيجني من وراء الفكرة أرباحًا مالية كبيرة.