هل سخر إيكاردي من مورينيو بعد إقالته من فنربخشة؟ (صورة)

لم يفوّت ماورو إيكاردي، مهاجم غلطة سراي، فرصة التعليق على إقالة جوزيه مورينيو من تدريب فنربخشة، حيث وجّه رسالة ساخرة لغريمه البرتغالي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن فنربخشة، أمس الجمعة، عن إنهاء عقد مورينيو، بعد سلسلة نتائج مخيبة لم تتوافق مع طموحات إدارة النادي.

جذور الخلاف بين الطرفين

اتسمت العلاقة بين مورينيو وإيكاردي بالتوتر منذ أشهر، بعدما اتهم المدرب البرتغالي غلطة سراي بالاستفادة من أخطاء تحكيمية مؤثرة؛ ما أثار استياء المهاجم الأرجنتيني الذي رد على ذلك في أكثر من مناسبة.

وعقب قرار الإقالة مباشرة، نشر إيكاردي صورًا من احتفالاته بلقب الدوري التركي مع مدربه أوكان بوروك، في إشارة واضحة إلى تفوقه على مورينيو وخروجه منتصرًا في أحد ديربيات الغريمين غلطة سراي وفنربخشة.

تبادل السخرية

مورينيو سبق أن أشعل الخلاف بنشر صورة مثيرة للجدل تُظهر لمسة يد على لاعب من غلطة سراي داخل منطقة الجزاء، معلقًا ساخرًا: "أهنئ فريق كرة اليد على بلوغه نصف النهائي".

إيكاردي لم يتأخر في الرد، حيث كتب عبر إنستغرام: "يا لك من طفل يبكي"، ثم أضاف في منشور آخر صورة له وهو نائم مع تعليق: "أنام مرتاحًا لأننا سنهدي غلطة سراي البطولة".

ووصف مورينيو المهاجم الأرجنتيني في أحد مؤتمراته الصحفية بـ"المُستهجن"، مفضلًا تجاهل الدخول في مواجهة كلامية مباشرة معه.

لكن رحيله عن فنربخشة منح إيكاردي الفرصة لتوجيه ضربة أخيرة، حيث أظهر سعادته العلنية برؤية خصمه يخرج من المشهد الكروي التركي.