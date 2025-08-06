بأوامر حبيبته الجديدة.. من الحسناء الكوبية التي ألغى لامين يامال متابعتها؟

كتب - نور الدين ميفراني

تفاعلت المغنية الكوبية الأمريكية مالو تريفيغو، مع منشور الصحفي خافي هويوس، الذي كشف فيه عن صاحبة القبلة على وجه لامين يامال، نجم برشلونة، خلال حفل عيد ميلاده الـ18 وكتبت بدورها تعليقا ناريّا.

وانتشرت شائعات قوية تفيد بوجود علاقة تجمع بين لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية الشهيرة، نيكي نيكول، بعد أن شوهدا معاً في الساعات الأولى من الصباح خلال حفل أخير.

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وكانت نيكي نيكول، البالغة 24 عاماً، ضمن قائمة الضيوف في حفل عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر الفاخر، وافترض الجميع أن وجودها كان بهدف تقديم فقرة غنائية في الحفل، لكن التقارير تشير إلى أن الأمر تجاوز ذلك، حيث تبادلا نظرات الإعجاب بشكل واضح طوال الحفل.

أشعل الصحفي الإسباني، خافي هويوس، فتيل القصة عبر منشور على حسابه في "تيك توك"، حيث أكد أن "لامين يامال ونيكي نيكول قد ارتبطا عاطفياً".

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وأشار إلى أن العلاقة بينهما لم تتوقف عند حدود حفل عيد الميلاد، فبعد 11 يوماً، وتحديداً في 24 يوليو، التقيا مجدداً.

وأضاف: "لقد ذهبا إلى نادٍ شاطئي معاً، وفي تلك الليلة، من المؤكد أنهما تبادلا القبلات، بل وغادرا المكان معاً في حوالي الساعة الرابعة فجراً"، وادعى الصحفي أنه تلقى "تأكيدات إضافية" منذ ذلك الحين بحدوث اللقاء الرومانسي.

فيما ردت المغنية الكوبية الأمريكية مالو تريفيغو، على هذه التقارير، قائلة: "الآن فهمتُ لماذا توقف عن متابعتي فجأةً"، مع وضع علامات إيموجي ضاحكة، في إشارة إلى لاعب كرة القدم الشاب.

وقد فُسّر تعليق الفنانة المقربة السابقة من مغني الراب ترونو (الذي سبق له أن ارتبط بنيكي نيكول)، على أنه تعبير عن التوتر القائم بينها وبين نيكي نيكول، خصوصا في ظل تاريخ من الخلافات بينهما خلال علاقة مالو السابقة مع ترونو، حيث اتهمت نيكول حينها بأنها كانت "تزعج" شريكها.

كما فسره البعض بأن يامال قد يكون دخل في بداية علاقة مع الفنانة الكوبية أو دخل الصراع الدائر بينها وبين نيكي نيكول، ولذلك ألغى متابعتها على "إنستغرام".

مالو تريفيغو ولدت في هافانا بكوبا لأب إسباني وأم كوبية في 15 أكتوبر 2002، وعاشت 12 عاما في مدريد قبل أن تستقر في ميامي الأمريكية.

واعترفت أنها تعرضت للتنمر في المدرسة في ميامي بسبب نطقها الإنجليزية، كما أعلنت لعشاقها أن والدها الحقيقي ليس الإسباني الذي قام بتربيتها بل رجل كوبي من أصل أفريقي معتقل في المكسيك.

واشتهرت مالو تريفيغو على منصة "تيك توك"، وتملك حوالي 11 مليون متابع على "إنستغرام" وبدأت حياتها الفنية بأغنية لونا لينا، والتي حصدت 33 مليون مشاهدة على "يوتيوب" في 7 أسابيع فقط، وفي عام 2017 وقعت عقدا مع شركة يونيفيرسال ميوزيك.

وصنفها راديو باندورا في 2018 بكونها إحدى المغنيات اللاتينيات اللاتي يجب مراقبة تطورهن.

وبدأت فعلا الفنانة البالغة من العمر 22 عاما في الإعداد لألبوم جديد سيكون باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

كما اشتهرت مالو تريفيغو بعلاقاتها وسط الرياضيين، وعلاقاتها بمغني الراب، وأكدت أنها كانت حاملا من المغني يونغ بوي والذي هاجمته لاحقا بقوة.