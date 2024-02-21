تألق إندريك مع بالميراس يكلف ريال مدريد أموالًا طائلة

وقالت "آس"، إن "المهاجم البرازيلي إندريك يواصل نموه بخطوات سريعة في بالميراس، وسجل هدفًا في آخر مباراة، رغم أنه لم يلعب بعد 90 دقيقة كاملة، لكن لا أحد يشك الآن في أنه لاعب أساسي لا غنى عنه لفريقه".

وأضافت: "سجل المهاجم البرازيلي هدفًا في مرمى كورينثيانز، يوم الأحد الماضي، ليصل بذلك إلى 18 هدفًا رسميًّا مع الفريق الأول لنادي بالميراس، 15 منها منذ إعلان ريال مدريد عن ضمه".

وتابع التقرير: "أتم الفريق الأبيض توقيعه مع اللاعب بمبلغ 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليونًا مكافآت أخرى، من بين هذه الملايين (الإضافية كحوافز)، كان ريال مدريد دفع بالفعل 10 ملايين، منها 7.5 مقابل أهدافه و2.5 مليون مقابل استدعاء اللاعب للانضمام للمنتخب البرازيلي".