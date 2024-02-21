تألق إندريك مع بالميراس يكلف ريال مدريد أموالًا طائلة
كشفت صحيفة "آس" أن تسجيل إندريك فيليبي، لاعب بالميراس والذي وقع عقود انضمامه لريال مدريد ليتواجد معه الموسم المقبل، للأهداف وتألقه يكلف الفريق الأبيض أموالًا طائلة.
ريال مدريد حسم ضم إندريك سابقًا مقابل نحو 75 مليون يورو بعد صراع مع كبار أوروبا على ضم الشاب البرازيلي.
وسيكون إندريك إضافة نوعيّة لخط هجوم ريال مدريد، بجانب كيليان مبابي الذي سيوقع للفريق الملكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان نهاية هذا الموسم.
وقالت "آس"، إن "المهاجم البرازيلي إندريك يواصل نموه بخطوات سريعة في بالميراس، وسجل هدفًا في آخر مباراة، رغم أنه لم يلعب بعد 90 دقيقة كاملة، لكن لا أحد يشك الآن في أنه لاعب أساسي لا غنى عنه لفريقه".
وأضافت: "سجل المهاجم البرازيلي هدفًا في مرمى كورينثيانز، يوم الأحد الماضي، ليصل بذلك إلى 18 هدفًا رسميًّا مع الفريق الأول لنادي بالميراس، 15 منها منذ إعلان ريال مدريد عن ضمه".
وتابع التقرير: "أتم الفريق الأبيض توقيعه مع اللاعب بمبلغ 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليونًا مكافآت أخرى، من بين هذه الملايين (الإضافية كحوافز)، كان ريال مدريد دفع بالفعل 10 ملايين، منها 7.5 مقابل أهدافه و2.5 مليون مقابل استدعاء اللاعب للانضمام للمنتخب البرازيلي".
وأوضحت "آس": "مقابل كل 5 أهداف يسجلها إندريك (بحد أقصى 25 هدفًا) سيتعين على ريال مدريد دفع 2.5 مليون يورو".
وشدد التقرير: "ينمو اللاعب في البرازيل من حيث قدرته على تسجيل الأهداف، وهذا خبر جيد لريال مدريد على المستوى الرياضي، لكنه سيئ على المستوى المالي، إذ إن التكلفة الإجمالية للتوقيع مع إندريك اليوم ترتفع إلى 45 مليونًا، يمكن للفريق الأبيض دفع 60 مليونًا إذا استمر اللاعب في التطور وتحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المكافآت".
إندريك سجل 14 هدفًا مع بالميراس خلال الموسم الماضي وتطور مستواه بشكل كبير، إذ يستطيع اللعب كجناح أيمن بجانب مركزه الأساسي وهو المهاجم الصريح.