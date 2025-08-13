لم يدفع جنيها واحدا.. عامل في الزمالك يحرج إمام عاشور

تسبب عامل في نادي الزمالك في إحراج إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، بعد جدل واسع في الساعات الماضية حول تحمل الأخير نفقات علاج ابنة عامل القلعة البيضاء.

وترددت أنباء حول مبادرة من جانب إمام عاشور بزيارة ابنة رأفت سليم العامل بنادي الزمالك التي خضعت لعملية جراحية في الساعات الماضية.

وحرص عاشور على زيارة ابنة عامل الزمالك، وانتشرت صورة من هذه الزيارة مع أنباء رائجة حول تحمل قيمة الجراحة من جانب عاشور.

ورد رأفت سليم العامل بنادي الزمالك على هذه الأنباء في تصريحات صحفية مؤكداً أن زيارة عاشور لابنته كانت معنوية فقط في ظل علاقته بلاعب الأهلي منذ أن كان ناشطاً في صفوف فريق الزمالك.

وأوضح أن إمام عاشور لم يتحمل تكاليف علاج ابنته كما يتردد ولم يدفع اللاعب جنيهاً واحداً مؤكداً أن حالته المادية جيدة وتسمح بالتكفل بنفقات العلاج.

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عرض تحمل نفقات العلاج كما تواصل معه حسين لبيب رئيس النادي بنفسه، ولكنه وجه له الشكر على مبادرته ودعمه وأصر على تحمل النفقات.

وأكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من روج لأنباء تحمل إمام عاشور لنفقات علاج ابنته.