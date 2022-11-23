لتحطيمه هاتف مشجع إيفرتون.. الاتحاد الإنجليزي يُوقف كريستيانو رونالدو

أوقفت لجنة مستقلة كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مباراتين لتحطيمه هاتف مشجع شاب بعد الهزيمة من إيفرتون، الموسم الماضي.

وبدا رونالدو في مقطع فيديو وهو يُسقط الهاتف بغضب من يد الصبي وهو يسير نحو النفق المؤدي لغرف اللاعبين بعد هزيمة يونايتد 1-صفر في جوديسون بارك، في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت والدة الصبي إنه تسبب في إصابة يد ابنها بكدمات وتحطمت شاشة هاتفه، وحذرت الشرطة رونالدو، في أغسطس/ آب الماضي، ووجه له الاتحاد الإنجليزي للعبة الاتهام بالسلوك غير اللائق، في سبتمبر/ أيلول.

وتلقى رونالدو، الذي اعتذر للصبي على وسائل التواصل الاجتماعي، تحذيرًا بشأن تصرفاته المستقبلية، كما تم تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (59875 دولارًا).

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، اليوم الأربعاء: "المهاجم اعترف بأن تصرفه بعد صفارة نهاية المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين يونايتد وإيفرتون كان غير لائق".

وأضاف: "وجدت لجنة مستقلة أن تصرفه كان غير لائق وعنيفًا خلال جلسة استماع لاحقة، وفرضت هذه العقوبات".

ويعني هذا الإيقاف أن رونالدو سيغيب عن مباراتين إذا انضم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد رحيله عن يونايتد.

ويوجد قائد البرتغال حاليًا مع منتخب بلاده في قطر للمشاركة في كأس العالم، حيث يبدأ فريقه مشواره في البطولة ضد غانا، غدًا الخميس.

وجاء رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد مقابلة مثيرة مع محطة "توك.تي.في" قال فيها إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج وشعر بالخيانة من قبل النادي.