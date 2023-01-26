علقوا دمية ترتدي قميصه.. فينيسيوس جونيور يتوقع معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية
قال متحدث باسم فينيسيوس جونيور إن مهاجم ريال مدريد يتوقع أن تنزل السلطات الإسبانية العقاب بمرتكبي جرائم الكراهية بعد تعليق دمية ترتدي القميص رقم 20 على جسر أمام مركز تدريب النادي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا.
وقالت الشرطة إن جماهير علقت الدمية التي ترتدي قميص فينيسيوس بجوار لوحة تحمل لوني أتلتيكو الأبيض والأحمر وكتبت عليها "مدريد تكره ريال" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس قبل ساعات من المواجهة التي تجمع بين الفريقين بدور الثمانية بالكأس.
وأبلغ متحدث باسم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما رويترز: "فينيسيوس جونيور على دراية بالوضع لكن تركيزه منصب بشكل كامل على مباراة الليلة".
وأضاف: "سيناقش الموضوع غدا مع النادي وفريقه القانوني لكن موقفه لا يزال كما هو – يتوقع عقابا من السلطات (ضد مرتكبي الفعلة)، لا بيانات رسمية".
وأبلغت الشرطة رويترز أنها لم تتلق أي بلاغ، لكنها فتحت تحقيقا فيما قد يكون جريمة كراهية بعدما أزالت اللوحة والدمية في وقت سابق اليوم.
فيينيسيوس سبق أن تعرض لإهانات عنصرية من الجماهير في ثلاث مناسبات على الأقل أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد وبلد الوليد
وأدان ريال وأتلتيكو ورابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم الواقعة في بيانات رسمية منفصلة.
وسبق أن تعرض اللاعب لإهانات عنصرية من الجماهير في ثلاث مناسبات على الأقل، في ملعب كامب نو أمام برشلونة في نوفمبر تشرين الثاني 2021 وأمام أتلتيكو مدريد في سبتمبر أيلول 2022 وفي بلد الوليد في أواخر ديسمبر كانون الأول 2022.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، اتهم اللاعب رابطة الدوري بعدم تحريك ساكن إزاء المشجعين العنصريين في المدرجات بعدما أظهرت مقاطع مصورة جماهير تردد عبارات مسيئة وتلقي بمتعلقات باتجاهه في مواجهة بلد الوليد.