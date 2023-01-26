علقوا دمية ترتدي قميصه.. فينيسيوس جونيور يتوقع معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية

قال متحدث باسم فينيسيوس جونيور إن مهاجم ريال مدريد يتوقع أن تنزل السلطات الإسبانية العقاب بمرتكبي جرائم الكراهية بعد تعليق دمية ترتدي القميص رقم 20 على جسر أمام مركز تدريب النادي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا.

وقالت الشرطة إن جماهير علقت الدمية التي ترتدي قميص فينيسيوس بجوار لوحة تحمل لوني أتلتيكو الأبيض والأحمر وكتبت عليها "مدريد تكره ريال" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس قبل ساعات من المواجهة التي تجمع بين الفريقين بدور الثمانية بالكأس.