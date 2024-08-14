ظهرت إحدى مشجعات ريال مدريد، برسالة خاصة للنجم الفرنسي كيليان مبابي وذلك قبل ساعات قليلة من خوضه مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي مساء اليوم الأربعاء أمام أتالانتا الإيطالي.

ويلعب مبابي، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في أوساط الكرة العالمية خلال الصيف الجاري، أول مباراة بقميص ريال مدريد في لحظة ستكون بالتأكيد فارقة للاعب ومهمة لجماهير الفريق الملكي.

وقبل المواجهة التي تدور في العاصمة البولندية وارسو، رفعت إحدى المشجعات لافتة كبرى في مدرجات الريال تضمنت رسالة لمبابي تطلب منه أن يلتقط صورة مع المشجعة.

ورفعت المشجعة التي كانت مصحوبة بطفل صغير لافتة تضمنت رسالة بالإنجليزية "من فضلك مبابي.. هل من الممكن أن تأخذ معي صورة.. أحب مبابي".

وانتقل النجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما، في يونيو الماضي إلى ريال مدريد بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.