صحف رياضية: اختبار العهد الجديد لإسبانيا.. خسائر تشيلسي.. عودة راشفورد
ماركا: إسبانيا في مهد كرة القدم
ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب إسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "إسبانيا في مهد كرة القدم" و "أقيمت أول مباراة للمنتخب الإسباني في غلاسكو سنة 1872".
الصحيفة اهتمت بقضية نغريرا نائب رئيس الحكام السابق وكتبت: "المفضلون لدى نغريرا"
كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: "الإسبان يحددون التخطيط".
سبورت: تخفيضات الرواتب في برشلونة
ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب اسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "اختبار ناري".
الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: "قمة لبدأ تخفيضات الرواتب في برشلونة" و "ثقة كاملة من برشلونة في أنسو فاتي" و "اليكسيا بوتيلاس تتدرب مع المجموعة".
موندو ديبورتيفو: اختبار آخر للعهد الجديد
ركزت الصحيفة على رغبة أوباميانغ العودة لبرشلونة وكتبت: "أوباميانغ التزام كامل".
الصحيفة اهتمت بمباراة منتخب إسبانيا ومنتخب اسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا وكتبت: "اختبار آخر للعهد الجديد".
كما اهتمت بتصفيات أمم أوروبا ألمانيا 2024 وكتبت: "فرنسا لم تخطأ فازت 1-0 على إيرلندا وبولندا تفوز 1-0 على ألبانيا لكن ليفاندوفسكي لم يسجل".
آس: اجتماع من أجل أنسو فاتي
ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب إسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا ألمانيا 2024 وكتبت: "سيبايوس عامل رئيس".
الصحيفة اهتمت بمستقبل أنسو فاتي في برشلونة وكتبت: "اجتماع من أجل أنسو فاتي".
ذا صن: خسائر ضخمة لتشيلسي
ركزت الصحيفة على خسائر تشيلسي وكتبت: "قد يكون زرق" و "تشيلسي أمام رحيل ضخم في الصيف بعد خسائر هائلة بلغت 121 مليون جنيه إسترليني الموسم الماضي".
الصحيفة اهتمت بتوتنهام والمدرب المؤقت كريستيان ستيليني وكتبت: "إلى الأمام جنود كريستيان".
كما اهتمت بمنتخب إنجلترا وكتبت: "عودة راشفورد".
ليكيب: تسديدة ثأرية من بافارد
ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على منتخب أيرلندا 1-0 في تصفيات أمم أوروبا ألمانيا 2024 بتسديدة من بنجامين بافارد وكتبت: "بافارد تسديدة ثأرية".
توتو سبورت: تحولات المدربين في الأفق
ركزت الصحيفة على ارتياح يوفنتوس بعد التأكد من عدم إصابة كييزا وكتبت: "ارتياح في يوفنتوس: الفحص إيجابي لكييزا" و "الإيمان ثم الإيمان"
الصحيفة اهتمت بالتغييرات المحتملة في المدربين وكتبت: "من كونتي لتودور: "التحولات في الأفق".