صحف رياضية: اختبار العهد الجديد لإسبانيا.. خسائر تشيلسي.. عودة راشفورد

توتو سبورت: تحولات المدربين في الأفق

ركزت الصحيفة على ارتياح يوفنتوس بعد التأكد من عدم إصابة كييزا وكتبت: "ارتياح في يوفنتوس: الفحص إيجابي لكييزا" و "الإيمان ثم الإيمان"

الصحيفة اهتمت بالتغييرات المحتملة في المدربين وكتبت: "من كونتي لتودور: "التحولات في الأفق".