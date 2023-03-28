منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

صحف رياضية: اختبار العهد الجديد لإسبانيا.. خسائر تشيلسي.. عودة راشفورد

تصفيات أمم أوروبا ألمانيا 2024 وأزمة تشيلسي وأخبار ريال مدريد وبرشلونة العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: إسبانيا في مهد كرة القدم

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب إسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "إسبانيا في مهد كرة القدم" و "أقيمت أول مباراة للمنتخب الإسباني في غلاسكو سنة 1872".

الصحيفة اهتمت بقضية نغريرا نائب رئيس الحكام السابق وكتبت: "المفضلون لدى نغريرا"

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: "الإسبان يحددون التخطيط".

عنوان صحيفة ماركا
عنوان صحيفة ماركا

سبورت: تخفيضات الرواتب في برشلونة

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب اسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت: "اختبار ناري".

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: "قمة لبدأ تخفيضات الرواتب في برشلونة" و "ثقة كاملة من برشلونة في أنسو فاتي" و "اليكسيا بوتيلاس تتدرب مع المجموعة".

عنوان صحيفة سبورت
عنوان صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: اختبار آخر للعهد الجديد

ركزت الصحيفة على رغبة أوباميانغ العودة لبرشلونة وكتبت: "أوباميانغ التزام كامل".

الصحيفة اهتمت بمباراة منتخب إسبانيا ومنتخب اسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا وكتبت: "اختبار آخر للعهد الجديد".

كما اهتمت بتصفيات أمم أوروبا ألمانيا 2024 وكتبت: "فرنسا لم تخطأ فازت 1-0 على إيرلندا وبولندا تفوز 1-0 على ألبانيا لكن ليفاندوفسكي لم يسجل".

عنوان صحيفة موندو ديبورتيفو
عنوان صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: اجتماع من أجل أنسو فاتي

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب إسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا ألمانيا 2024 وكتبت: "سيبايوس عامل رئيس".

الصحيفة اهتمت بمستقبل أنسو فاتي في برشلونة وكتبت: "اجتماع من أجل أنسو فاتي".

عنوان صحيفة آس
عنوان صحيفة آس

ذا صن: خسائر ضخمة لتشيلسي

ركزت الصحيفة على خسائر تشيلسي وكتبت: "قد يكون زرق" و "تشيلسي أمام رحيل ضخم في الصيف بعد خسائر هائلة بلغت 121 مليون جنيه إسترليني الموسم الماضي".

الصحيفة اهتمت بتوتنهام والمدرب المؤقت كريستيان ستيليني وكتبت: "إلى الأمام جنود كريستيان".

كما اهتمت بمنتخب إنجلترا وكتبت: "عودة راشفورد".

عنوان صحيفة ذا صن
عنوان صحيفة ذا صن

ليكيب: تسديدة ثأرية من بافارد

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على منتخب أيرلندا 1-0 في تصفيات أمم أوروبا ألمانيا 2024 بتسديدة من بنجامين بافارد وكتبت: "بافارد تسديدة ثأرية".

عنوان صحيفة ليكيب
عنوان صحيفة ليكيب

توتو سبورت: تحولات المدربين في الأفق

ركزت الصحيفة على ارتياح يوفنتوس بعد التأكد من عدم إصابة كييزا وكتبت: "ارتياح في يوفنتوس: الفحص إيجابي لكييزا" و "الإيمان ثم الإيمان"

الصحيفة اهتمت بالتغييرات المحتملة في المدربين وكتبت: "من كونتي لتودور: "التحولات في الأفق".

عنوان صحيفة توتو سبورت
عنوان صحيفة توتو سبورت
ريال مدريد
برشلونة
يوفنتوس
المنتخب الإسباني

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