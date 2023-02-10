ماركا: 3 مرشحين على طاولة ريال مدريد لخلافة كارلو أنشيلوتي

ويمكن لإدارة ريال مدريد تكرار صيغة "زيدان" دون إعادة زين الدين زيدان من خلال نفس النموذج أي الاستعانة بلاعب سابق بكاريزما بين جماهير ريال مدريد وقيادة لا جدال فيها في إدارة غرفة تبديل الملابس وأمام فلورنتينو بيريز 3 أسماء، وهي راؤول غونزاليس وتشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.

وقال أنشيلوتي حول مدربي الفئات الصغرى لريال مدريد بعد الفوز على الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "مدربو الشباب يقومون بعمل رائع وقريبًا سيكون بعضهم في الفريق الأول".