ماركا: 3 مرشحين على طاولة ريال مدريد لخلافة كارلو أنشيلوتي
سلطت صحيفة "ماركا" الضوء على المرشحين لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي، يمثلون نموذج الفرنسي زين الدين زيدان والذي قاد الفريق لفترتين شهدتا نجاحا كبيرا، وأبرزها الفوز بثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب الصحيفة، فإن مستقبل كارلو أنشيلوتي مستقر حاليا في مرحلته الثانية، وحال الفوز بلقب كأس العالم للأندية ستكون فترته الثانية أفضل من حيث الألقاب، حيث سيتوج باللقب الخامس، بينما توج في الفترة الأولى بـ4 ألقاب.
وحال لم تسوء الأمور في نهاية الموسم سيستمر كارلو أنشيلوتي مدربا لموسم ثالث ويمنح الإدارة وقتا كافيا لاختيار خليفته.
ويمكن لإدارة ريال مدريد تكرار صيغة "زيدان" دون إعادة زين الدين زيدان من خلال نفس النموذج أي الاستعانة بلاعب سابق بكاريزما بين جماهير ريال مدريد وقيادة لا جدال فيها في إدارة غرفة تبديل الملابس وأمام فلورنتينو بيريز 3 أسماء، وهي راؤول غونزاليس وتشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.
وقال أنشيلوتي حول مدربي الفئات الصغرى لريال مدريد بعد الفوز على الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "مدربو الشباب يقومون بعمل رائع وقريبًا سيكون بعضهم في الفريق الأول".
والمرشحين الثلاثة هم:
راؤول غونزاليس
مدرب الفريق الثاني وأسطورة ريال مدريد يقدم عملا رائعا وأسهم في تطوير عدة لاعبين شباب وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب وهو اللقب الوحيد لريال مدريد في هذه الفئة.
وبدأ راؤول مشواره مدربا للفئات الصغرى لريال مدريد في 2018 وقدم عملا جيدا ورفض عدة عروض من أندية في ألمانيا وإنجلترا مفضلا التركيز على عمله في الفريق الثاني لريال مدريد والصراع على الصعود لدوري الدرجة الثانية الإسباني وجلوسه في دكة بدلاء الفريق الأول مسألة وقت فقط حيث ترتفع أسهمه بشكل كبير.
تشابي ألونسو
تقدم نجم الوسط السابق خطوة إلى الأمام بعد تسلم تدريب باير ليفركوزن الذي لجأ إليه للخروج من الأزمة، وحاليا الفريق في المركز العاشر ويصارع للحصول على مركز أوروبي.
وبدا ألونسو مشواره كمدرب في الفئات الصغرى لريال مدريد، ثم انتقل للفريق الثاني لريال سوسيداد وحاليا باير ليفركوزن ومرشح مطروح على طاولة إدارة ريال مدريد.
ألفارو أربيلوا
ثالث المرشحين يعرف تصاعدا بفضل عمله الكبير كمدرب لفريق ريال مدريد الأول للشباب، ويتصدر ترتيب مجموعته بأرقام قياسية وطريقة لعب تحظى بإعجاب إدارة الفريق.
وأسهم الظهير الأيمن السابق للفريق في تطوير عدة لاعبين شباب وبروزهم، ومصيره مرتبط بما سيحصل مع راؤول غونزاليس حيث ستكون المحطة القادمة في مشواره كمدرب هو الفريق الثاني.