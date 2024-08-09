يختتم منتخبا فرنسا وإسبانيا، منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، عندما يلعبان في النهائي اليوم الجمعة على ملعب بارك دي برانس.

ويبحث كل من الفريقين عن اللقب الثاني في تاريخه عقب تتويج "الديوك" عام 1984 في لوس أنغليس، و"لا روخا" عام 1992 في برشلونة.

وتأمل إسبانيا تكليل صيف رائع فاز فيه الفريق الأول وفريق تحت 19 عاما ببطولة أوروبا، بعد أقل من عام من فوزها أيضا بدوري الأمم الأوروبية.

فيما أقر المدرب الفرنسي تييري هنري أنه لا يريد الاستيقاظ من الحلم بعد الوصول إلى نهائي المسابقة، آملا في أن يتوج هذا المشوار بالميدالية الذهبية.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 خلال السطور القادمة:

تشكيل فرنسا

تشكيل إسبانيا:

انطلاق المباراة

الدقيقة 3: إصابة للاعب إسبانيا فيرمن لوبيز

10 دقائق لعب دون أي خطورة على المرمى.

الدقيقة 11: الهدف الأول لمنتخب فرنسا عن طريق إنزو ميو

الهدف جاء بعد تسديدة رائعة، خدعت الحارس الإسباني وسكنت الشباك.