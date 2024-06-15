5 أندية أوروبية تتنافس على سعود عبد الحميد
كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن مدافع نادي الهلال ومنتخب السعودية سعود عبد الحميد محل متابعة كبيرة من 5 أندية في الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن سعود عبد الحميد الذي قدم موسما مميزا مع الهلال وتحصل في أعقابه على 3 ألقاب وهي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، حظي باهتمام 3 أندية في البريمرليغ وهي أستون فيلا ونوتينغهام فورست ووست هام.
وأضافت أن سعود الذي لعب دورًا كبيرا مع الهلال في موسم 2023-2024، محل اهتمام من تلك الأندية التي تتنافس جميعها في التعاقد معه في موسم 2024 ـ 2025.
ووفقا للمصادر ذاتها، أبدى ناديا تولوز ونيس الفرنسيان اهتماما كبيرا بنجم الهلال، في انتظار أن يقدم كلاهما عرضه للتعاقد معه في ميركاتو الصيف الجاري.
وخاض عبد الحميد 51 مباراة في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة، ليقود الزعيم للفوز بثلاثية الدوري والكأس والسوبر.
يذكر أن سعود عبد الحميد المولود في يوليو 1999، يرتبط بعقد مع الهلال ينتهي بنهاية موسم 2024-2025.