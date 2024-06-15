5 أندية أوروبية تتنافس على سعود عبد الحميد

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن مدافع نادي الهلال ومنتخب السعودية سعود عبد الحميد محل متابعة كبيرة من 5 أندية في الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن سعود عبد الحميد الذي قدم موسما مميزا مع الهلال وتحصل في أعقابه على 3 ألقاب وهي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، حظي باهتمام 3 أندية في البريمرليغ وهي أستون فيلا ونوتينغهام فورست ووست هام.

وأضافت أن سعود الذي لعب دورًا كبيرا مع الهلال في موسم 2023-2024، محل اهتمام من تلك الأندية التي تتنافس جميعها في التعاقد معه في موسم 2024 ـ 2025.