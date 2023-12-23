هل ينجح آرسنال في إنهاء عقدة أنفيلد؟
يحل آرسنال المتصدر ضيفا على منافسه ليفربول، على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 39 نقطة من 17 مباراة، ويتقدم بنقطة واحدة على ليفربول.
ويحلم آرسنال بفك عقدة ملعب أنفيلد أمام ليفربول وتحقيق الفوز للابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.
ويعود آخر فوز لآرسنال على ليفربول في ملعب أنفيلد إلى سبتمبر 2012، إذ كان ميكيل آرتيتا، مدرب آرسنال، لاعبا في الفريق، تحت قيادة المدرب الفرنسي آرسين فينغر.
ومنذ ذلك الحين، لعب الفريقان 12 مباراة على ملعب أنفيلد، لم يحقق فيها آرسنال الفوز إلا مرة واحدة بضربات الترجيح في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2020.
وبعد فوز آرسنال على ليفربول في أنفيلد في سبتمبر 2012، حل آرسنال ضيفا على الريدز في فبراير 2014 وفاز وقتها ليفربول 5/1.
ثم تعادلا 2/2 في ديسمبر 2014، قبل أن يتعادلا مجددا 3/3 في يناير 2016.
وفي مارس 2017، فاز ليفربول على آرسنال 3/0، قبل أن يفوز ليفربول 4/0 في أغسطس 2017 في مباراة سجل فيها محمد صلاح هدفا.
وكرر ليفربول فوزه الكبير على آرسنال على ملعب أنفيلد وتغلب عليه 5/1 في ديسمبر 2018، في مباراة سجل فيها البرازيلي روبرتو فيرمينو 3 أهداف (هاتريك).
وسجل محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول 3/1 على آرسنال، في أغسطس 2019.
وكانت أشهر مباريات ليفربول وآرسنال على أنفيلد في أكتوبر 2019، إذ تعادلا 5/5 في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل أن يفوز ليفربول بضربات الترجيح 5/4.
وعاد ليفربول للتفوق على آرسنال في أنفيلد، وهذه المرة فاز عليه 3/1 في سبتمبر 2020، قبل أن يتعادلا سلبيا في أكتوبر 2020 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إذ فاز آرسنال بضربات الترجيح 5/4.
واكتسح ليفربول ضيفه آرسنال 4/0 في نوفمبر 2021 وتعادلا 0/0 و2/2 في يناير 2022 وأبريل الماضي على الترتيب.