هل ينجح آرسنال في إنهاء عقدة أنفيلد؟

ويعود آخر فوز لآرسنال على ليفربول في ملعب أنفيلد إلى سبتمبر 2012، إذ كان ميكيل آرتيتا، مدرب آرسنال، لاعبا في الفريق، تحت قيادة المدرب الفرنسي آرسين فينغر.

ومنذ ذلك الحين، لعب الفريقان 12 مباراة على ملعب أنفيلد، لم يحقق فيها آرسنال الفوز إلا مرة واحدة بضربات الترجيح في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2020.

وبعد فوز آرسنال على ليفربول في أنفيلد في سبتمبر 2012، حل آرسنال ضيفا على الريدز في فبراير 2014 وفاز وقتها ليفربول 5/1.