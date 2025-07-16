بضغوط جماهيرية.. الهلال يقترب من اتخاذ "القرار المنتظر"

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي تستعد لمرحلة جديدة في جهازها الإداري، حيث تسعى لتعيين مدير رياضي في ظل الضغوط الجماهيرية المطالبة بضرورة تعيين شخصية قوية في هذا المنصب.

وكانت جماهير الهلال أظهرت ردة فعل غاضبة للغاية بعد فشل فريقها في التعاقد مع عدة لاعبين في الميركاتو الحالي كان أبرزهم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي.

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ويأمل الهلال في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع مهاجم من مهاجمي النخبة في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم الخط الهجومي للفريق.

وبدأت إدارة الهلال مفاوضاتها مع أوسيمين لضمه قبل بطولة كأس العالم للأندية، والتي استمرت لعدة أيام بسبب مماطلة اللاعب، قبل أن يرفض مهاجم نابولي عرض الزعيم في النهاية.

إدارة النادي العاصمي استأنفت المفاوضات مع أوسيمين بعد توديع مونديال الأندية في محاولة جديدة لإقناع اللاعب بالانضمام للنادي السعودي، إلا أن اللاعب رفض مجددًا رغم رفع عرض الهلال، واستقر على الانضمام لنادي غلطة سراي التركي.

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وأبدت الجماهير ضيقها من عدم وجود مدير رياضي أجنبي محترف يقود دفة هذه العمليات بدلًا من اقتصارها على فهد بن نافل، رئيس النادي، الذي يدخل في مفاوضات مع اللاعبين، مشددين على أن هذا الأمر يتطلب خبرة في التفاوض ربما لا تكون موجودة لديه وهو ما يؤدي لفشل المفاوضات مع اللاعبين.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، فإن "إدارة الهلال تستعدُّ في الوقت الحالي لتعيين مدير رياضي جديد".

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وأعلنت إدارة الهلال عن التعاقد مع الظهير الفرنسي، ثيو هيرنانديز، قادمًا من ميلان الإيطالي في أول صفقة أجنبية للنادي العاصمي بالميركاتو الصيفي الجاري.

فيما ستبحث إدارة "الزعيم" خلال الأيام القليلة المقبلة عن مهاجم جديد من الدوريات الأوروبية الكبرى من أجل ضمه، ليكون بديلًا للمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي اقترب من الرحيل عن النادي.