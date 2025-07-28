السجن 16 شهرا.. الاتحاد الليبي يحذر أندية سداسي التتويج من مناقشة حكام "الفار"

وجّه الاتحاد الليبي لكرة القدم تحذيرا شديد اللهجة لأندية مرحلة سداسي التتويج في الدوري الليبي للمحترفين، وذلك بعد الأحداث الصاخبة التي شهدتها مباراة الجولة الأولى بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي الجمعة الماضي.

وقالت لجنة المسابقات إن القوانين الإيطالية تعرض مرتكب أية تجاوزات بشأن غرفة تقنية الفيديو إلى السجن 16 شهرا وفق ما تقتضيه القوانين في إيطاليا.

وتقام منافسات المرحلة الحاسمة والأخيرة من الدوري الليبي على 3 ملاعب في مدينة ميلانو في إيطاليا، للعام الثاني على التوالي، وتدور المنافسات بين 6 أندية في 5 جولات (ذهاب دون إياب) على أن يتوج المتصدر باللقب ويخوض مع وصيفه مسابقة دوري أبطال إفريقيا في حين يلعب ثالث الترتيب مسابقة الكونفدرالية.

ومع انطلاق أول جولة من سداسي التتويج، اندلعت أزمة في مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس خلال أواخر الشوط الأول، بعدما طالب لاعبو بنغازي حكم المباراة بالعودة إلى غرفة الفيديو المساعد (VAR) لشكوك في وجود ركلة جزاء.

أخبار ذات علاقة نادي الأخضر يتصدّر بعد جولة افتتاحية صاخبة لسداسي التتويج بالدوري الليبي

وعقب رفض الحكام الإيطاليين العودة إلى تقنية الفيديو ساد الاعتقاد لدى مسؤولي ولاعبي وأعضاء الجهاز الفني للأهلي بنغازي أن المباراة تدور دون "الفار" لتندلع احتجاجات عارمة واشتباكات دفعت الحكم للإعلان عن إيقاف اللقاء في نهاية الشوط الأول.

وقبل مباريات الجولة الثانية المقررة غدا الثلاثاء، حذرت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي من تكرار ما حصل في مواجهة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، مؤكدا أن أية احتجاجات ستدفع نحو عقوبات جديدة صارمة.

وقالت اللجنة في بيان: "حرصا من لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي على ضمان أعلى درجات التنظيم والنزاهة، يؤكد الاتحاد أن تقنية الـ VAR ستكون متوفرة في جميع المباريات دون استثناء، كما يشدد على أنه "يُمنع منعاً باتاً على أي إداري أو لاعب التوجه إلى مكان تقنية الـ VAR أو محاولة التحقق منها، مهما كانت الأسباب".

وقالت اللجنة إن "مهمة التحقق من جاهزية التقنية تقع حصرياً على منسقي المباراة المكلّفين من لجنة المسابقات، وفي حال عدم توفر التقنية أو تعرضها لعطل، تُستكمل المباراة وفق لوائح الفيفا ويكون القرار النهائي لحكم الساحة".

أخبار ذات علاقة بطاقة طرد توقف مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس وتتسبب في دخول الشرطة

وشددت اللجنة على أن أي دخول غير مصرح به يعد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية، قد تشمل إيقاف الشخص المخالف عن مرافقة الفريق أو التواجد في المناطق التنظيمية خلال المباريات.

أخبار ذات علاقة مواعيد مباريات الجولة الثانية من سداسي التتويج بالدوري الليبي والقنوات الناقلة

وكشفت اللجنة أن هناك مفوضين يحددهم الاتحاد للحديث مع الرسميين والحكام بمن فيهم حكام الساحة وحكام الفيديو (الفار).

وشددت على أن أي اعتداء على حكام الـ VAR أو مكان التقنية سيعرّض مرتكبه لعقوبة السجن 16 شهراً وفق القوانين الإيطالية.

🚨 المباراة القادمة 🚨 ثاني جولات سداسي التتويـــج 🆚 السويحلي ملعب ارينا تشيفيكا 🏟️ 🕡6:30 مساءًا بتوقيت ليبيا #WeAre3amed | #Alittihad1944 | #MostTitledClubInlibya Posted by Al ittihad SC on Monday, July 28, 2025

وتدور غدا الثلاثاء 3 مباريات في مرحلة السداسي تجمع الأولى الأهلي طرابلس مع الأخضر وتدور الثانية بين الاتحاد والسويحلي أما الثالثة فيلتقي فيها الأهلي بنغازي مع الهلال بنغازي.