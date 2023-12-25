بالدي نجم برشلونة على رادار 3 أندية إنجليزية
كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات من جانب 3 أندية إنجليزية لضم أليخاندرو بالدي، نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان المدافع الشاب جدد عقده مؤخرًا مع برشلونة لمدة 5 مواسم، وتم تحديد الشرط الجزائي لفسخ العقد بمبلغ مليار يورو.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الإثنين، إن "أندية تشيلسي، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد مهتمة بإمكانية ضم بالدي".
وأضافت: "خورخي مينديز، وكيل اللاعب، أخبر إدارة خوان لابورتا بإمكانية إجراء عملية بيع كبيرة في الصيف".
وأوضح التقرير: "بالدي يتطلع للاستمرار في برشلونة إذا استمر في دوره كلاعب أساسي".
وشدد: "اللاعب يعلم بالفعل عن وجود بعض المشاريع الرياضية المثيرة في إنجلترا برواتب أعلى، ولكن هدفه على المدى القصير هو الاستمرار في برشلونة، حتى الآن، كما إن النادي أغلق الباب أمام مينديز، إذ إن أهداف النادي هي بيع لاعبين آخرين".
وفرض المدافع البالغ 19 عاماً نفسه في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، ليقدم أداء سمح له بدفع المخضرم جوردي ألبا (34 عامًا) إلى مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الأخير الرحيل إلى إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف للانضمام إلى زميليه السابقين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس.
وتدرج بالدي، الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2024، في الفئات العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يبدأ مع الفريق الأول في موسم 2020 - 2021.
وشارك بالدي الذي ارتدى قميص منتخب إسبانيا في 6 مباريات دولية، في 56 مباراة مع برشلونة وسجل هدفاً ومرر 6 كرات حاسمة.