بالدي نجم برشلونة على رادار 3 أندية إنجليزية

كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات من جانب 3 أندية إنجليزية لضم أليخاندرو بالدي، نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان المدافع الشاب جدد عقده مؤخرًا مع برشلونة لمدة 5 مواسم، وتم تحديد الشرط الجزائي لفسخ العقد بمبلغ مليار يورو.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الإثنين، إن "أندية تشيلسي، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد مهتمة بإمكانية ضم بالدي".