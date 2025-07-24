سبب وفاة أسطورة المصارعة هوجان

فارق هالك هوجان، أسطورة المصارعة الحرة، الحياة في خبر صادم لعشاق اللعبة بعد تاريخ حافل من المباريات والإنجازات.

وتوفي هوجان عن عمر يناهز 71 عاماً في منزله بولاية فلوريدا وسط صدمة كبيرة لمتابعي أسطورة المصارعة.

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ونشر اتحاد المصارعة الحرة للمحترفين تغريدة عبر حسابه الرسمي نعى خلالها وفاة هوجان مؤكداً أن الأخير كان سبباً في انتشار اللعبة وشعبيتها.

سبب وفاة هوجان

بحسب العديد من التقارير الصحفية فإن هوجان فارق الحياة إثر نوبة قلبية داهمت المصارع العجوز في منزله.

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ولم تصدر أي تعليقات من اتحاد مصارعة المحترفين أو المقربين من هوجان حول معاناته من أي أمراض مزمنة في القلب قبل وفاته.

وخضع هوجان لعملية جراحية في الرقبة خلال شهر مايو الماضي بحسب تقارير عديدة.

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وحاول المسعفون إنقاذ أسطورة المصارعة قبل إعلان وفاته رسمياً مساء اليوم الخميس.

وبدأت رحلة هوجان مع المصارعة الحرة عام 1978 كما بدأ مصارعة المحترفين بعدها بعامين وبزغت نجوميته وشهرته على مستوى العالم خاصة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.