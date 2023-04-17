كأس الملك سلمان للأندية.. الشباب السعودي يصعق القوة الجوية ويضرب موعدًا مع تشرين السوري
رباعية مذهلة للشباب في مرمى القوة الجوية
تأهل الشباب السعودي إلى الدور الثاني من تصفيات البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية" لكرة القدم بعد انتصاره 4-صفر على القوة الجوية العراقي اليوم الأحد.
الشباب صعد لمواجهة تشرين السوري على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات الذي يقام في السعودية.
افتتح الجابوني آرون بوبندزا التسجيل للشباب بعد 19 دقيقة في بداية مثالية للفريق.
وانتظر الفريق السعودي حتى الدقيقة 73 ليعزز تفوقه بواسطة إيفر بانيغا.
وجعل محمد حسان تمبكتي النتيجة 3-صفر قبل 10 دقائق من النهاية، ثم اختتم كريستيان جوانكا الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وصعد الشباب لمواجهة تشرين السوري على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات الذي يقام في السعودية.