حسان تمبكتي خلال تمديد عقده مع نادي الشباب
حسان تمبكتي خلال تمديد عقده مع نادي الشباب

رسميا.. الشباب السعودي يجدد عقد حسان تمبكتي لمدة 4 مواسم

تبلغ القيمة السوقية للاعب مليون يورو
سلمان العنزي

أعلن نادي الشباب السعودي، مساء اليوم الأربعاء، رسميا، تجديد عقد السعودي حسان تمبكتي لاعب الفريق خلال الموسم الجديد.

تمبكتي البالغ من العمر 23 عاما شارك هذا الموسم مع الشباب 10 مباريات، ولم يسجل أي أهداف

وكتب الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر "تويتر": "وقعت إدارة الشباب، برئاسة الأستاذ خالد البلطان، عقدا احترافيا لمدة 4 سنوات مع اللاعب الدولي حسان تمبكتي، متمنيا للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة مع النادي".

ومثل حسان تمبكتي نادي الشباب وأعير إلى نادي الوحدة في صيف 2020، وبعد انتهاء الإعارة عاد إلى نادي الشباب السعودي.

حسان تمبكتي خلال تمديد عقده مع نادي الشباب
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وشارك تمبكتي، البالغ من العمر 23 عاما، هذا الموسم مع الشباب في 10 مباريات، ولم يسجل أي أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب مليون يورو.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الوحدة غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر متصدر الدوري السعودي.

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