رسميا.. الشباب السعودي يجدد عقد حسان تمبكتي لمدة 4 مواسم

وكتب الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر "تويتر": "وقعت إدارة الشباب، برئاسة الأستاذ خالد البلطان، عقدا احترافيا لمدة 4 سنوات مع اللاعب الدولي حسان تمبكتي، متمنيا للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة مع النادي".

ومثل حسان تمبكتي نادي الشباب وأعير إلى نادي الوحدة في صيف 2020، وبعد انتهاء الإعارة عاد إلى نادي الشباب السعودي.