غاضب ومستاء.. رد فعل ناري من إمام عاشور بعد استبعاده من مباراة بيراميدز

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، عن رد فعل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز.

إمام عاشور يغيب عن الأهلي منذ إصابته في بطولة كأس العالم للأندية، ولم يشارك مع الفريق الأحمر في أي مباراة رسمية منذ تلك اللحظة.

وبعد شفائه وعودته للتدريبات الجماعية، كان إمام عاشور يأمل في الانضمام إلى قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

ويخوض الأهلي اختبارًا صعبا، أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ويدخل الأهلي المباراة بعد أن فقد 4 نقاط في 3 مباريات، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، بخمس نقاط.

رد فعل ناري من إمام عاشور

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك حالة غضب واستياء كبيرة، انتابت إمام عاشور لاعب الفريق بسبب استبعاده من مباراة بيراميدز في الدوري.

وقال المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن إمام عاشور سليم وشارك بشكل كامل في المران، وكان مهيأ للمشاركة في المباراة أو جزء منها.

وأشار إلى أن اللاعب كان في حالة غضب شديد بعد استبعاده من قائمة مباراة الأهلي للدخول في معسكر استعداد لبيراميدز.