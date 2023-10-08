مدرب إنتر ميامي يعلق ساخرًا على تقارير إعارة ميسي إلى برشلونة

علق تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، بشكل ساخر على التقارير التي ربطت الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الأمريكي، بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 متجهًا إلى باريس سان جيرمان بعد قرابة 20 عامًا مع الفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير في الأيام الأخيرة، أن ميسي قد يعود إلى برشلونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يتأهل إنتر ميامي إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي، وهو ما حدث بالخسارة اليوم الأحد أمام سينسيناتي ليفشل في التأهل لمرحلة "البلاي أوف".