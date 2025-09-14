خبير تحكيمي لـ"إرم نيوز": محمد الشناوي يستحق البطاقة الحمراء أمام إنبي (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي ومضيفه إنبي، مساء اليوم الأحد، في الدوري المصري جدلًا تحكيميًا بعد تراجع الحكم محمد الغازي عن طرد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأحمر.
وتعادل الأهلي مع مضيفه إنبي بهدف لكل منهما في الجولة السادسة للدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للشناوي بعد خروجه من مرماه لإبعاد كرة طولية أرسلها لاعبو إنبي إلى زميلهم أحمد زكي، ولكن الأخير سقط إثر التحام مع حارس الأهلي.
وتراجع الحكم عن قراره بطرد الشناوي بعد مراجعة تقنية الفيديو واكتفى بمنحه البطاقة الصفراء.
وقال الخبير التحكيمي إبراهيم نور الدين لـ"إرم نيوز" إن الشناوي يستحق البطاقة الحمراء لأنه اعتدى دون كرة على لاعب إنبي.
وأوضح أن الشناوي وجه ضربة بيده في وجه أحمد زكي لاعب إنبي دون كرة وهو ما يستدعي الحصول على البطاقة الحمراء.
وأشار إلى أن المهاجم وصل للكرة قبل أن يسقط إثر اعتداء الشناوي بضربه في وجهه.
وكان الحكم قد احتسب ضربة جزاء لإنبي سجل منها هدف التعادل عن طريق أحمد العجوز.