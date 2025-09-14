خبير تحكيمي لـ"إرم نيوز": محمد الشناوي يستحق البطاقة الحمراء أمام إنبي (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي ومضيفه إنبي، مساء اليوم الأحد، في الدوري المصري جدلًا تحكيميًا بعد تراجع الحكم محمد الغازي عن طرد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأحمر.

وتعادل الأهلي مع مضيفه إنبي بهدف لكل منهما في الجولة السادسة للدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.

أخبار ذات علاقة هناك شيء خطأ.. غضب عارم من أحمد حسن بعد تعادل الأهلي (فيديو)

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للشناوي بعد خروجه من مرماه لإبعاد كرة طولية أرسلها لاعبو إنبي إلى زميلهم أحمد زكي، ولكن الأخير سقط إثر التحام مع حارس الأهلي.

وتراجع الحكم عن قراره بطرد الشناوي بعد مراجعة تقنية الفيديو واكتفى بمنحه البطاقة الصفراء.

أخبار ذات علاقة لا حمية ولا روح.. عماد متعب يفتح النار على لاعبي الأهلي المصري (فيديو)

وقال الخبير التحكيمي إبراهيم نور الدين لـ"إرم نيوز" إن الشناوي يستحق البطاقة الحمراء لأنه اعتدى دون كرة على لاعب إنبي.

وأوضح أن الشناوي وجه ضربة بيده في وجه أحمد زكي لاعب إنبي دون كرة وهو ما يستدعي الحصول على البطاقة الحمراء.

أخبار ذات علاقة خطأ فادح.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة مدوية حول طرد الشناوي أمام إنبي

وأشار إلى أن المهاجم وصل للكرة قبل أن يسقط إثر اعتداء الشناوي بضربه في وجهه.

وكان الحكم قد احتسب ضربة جزاء لإنبي سجل منها هدف التعادل عن طريق أحمد العجوز.