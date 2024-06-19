أصغر وأقوى.. 5 صفقات لإنقاذ دفاع الاتحاد السعودي

ارتبط اسم نادي الاتحاد السعودي بالكثير من الصفقات في مركز قلب الدفاع خلال الأيام الماضية، لكن غالبية الأسماء التي تظهر للعلن يمكن تصنيفها على أنها كبيرة في العمر.

سواء ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، صاحب الـ 34 عامًا، أو إينيغو مارتينيز، لاعب برشلونة صاحب الـ 33 عاما، لا يمكن أن يكون كل منهما مفيدًا على المدى البعيد بالنسبة للفريق.

لذلك فيما يلي نستعرض 5 أسماء بديلة، بعمر أصغر وخصائص فنية أقوى يمكنهم أن ينقذوا دفاع الاتحاد في الموسم المقبل:

كريستيان روميرو

بطل العالم وكوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني سيخوض كوبا أمريكا مرة أخرى هذا الصيف ومن المنتظر أن يستمر في تقديم المستويات المميزة.

لاعب توتنهام الحالي يعد من ضمن أفضل 10 مدافعين في العالم، ولا يزال عمره 26 سنة وأمامه مستقبل كبير في كرة القدم.

روميرو يصنف على أنه مدافع هداف، فلديه خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم ويمكنه أن يكون مفيدًا للغاية للاتحاد.