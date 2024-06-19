أصغر وأقوى.. 5 صفقات لإنقاذ دفاع الاتحاد السعودي
ارتبط اسم نادي الاتحاد السعودي بالكثير من الصفقات في مركز قلب الدفاع خلال الأيام الماضية، لكن غالبية الأسماء التي تظهر للعلن يمكن تصنيفها على أنها كبيرة في العمر.
سواء ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، صاحب الـ 34 عامًا، أو إينيغو مارتينيز، لاعب برشلونة صاحب الـ 33 عاما، لا يمكن أن يكون كل منهما مفيدًا على المدى البعيد بالنسبة للفريق.
لذلك فيما يلي نستعرض 5 أسماء بديلة، بعمر أصغر وخصائص فنية أقوى يمكنهم أن ينقذوا دفاع الاتحاد في الموسم المقبل:
كريستيان روميرو
بطل العالم وكوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني سيخوض كوبا أمريكا مرة أخرى هذا الصيف ومن المنتظر أن يستمر في تقديم المستويات المميزة.
لاعب توتنهام الحالي يعد من ضمن أفضل 10 مدافعين في العالم، ولا يزال عمره 26 سنة وأمامه مستقبل كبير في كرة القدم.
روميرو يصنف على أنه مدافع هداف، فلديه خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم ويمكنه أن يكون مفيدًا للغاية للاتحاد.
أنطونيو سيلفا
لاعب شاب بعمر أنطونيو سيلفا يبلغ من العمر 20 عاما فقط سيكون ضمه وإخراجه من أوروبا صعبًا للغاية في الوقت الحالي، لكن هذا حدث من قبل مع عدة أسماء مثل غابري فيغا، لاعب الأهلي السعودي.
سيلفا قد يكون يفتقر للخبرة، لكنه لو انضم لصفوف الاتحاد سيكون إضافة قوية للغاية لخط دفاعه في ظل خصائصه البدنية التي يملكها، وعمره الصغير.
اللاعب على صغر عمره انضم للمنتخب البرتغالي في بطولة كأس الأمم الأوروبية، وهناك أمال كبيرة عليه من قبل جماهير بلاده ليقود دفاعهم في المستقبل القريب.
غونسالو إيناسيو
صاحب الـ 22 عامًا لاعب المنتخب البرتغالي الذي شارك أمام التشيك في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية أظهر مستويات طيبة للغاية.
إيناسيو لا يزال يلعب في البرتغال وبالتحديد في صفوف سبورتنغ لشبونة، لذلك تقديم العرض الصحيح لضمه سيسهل من عملية انتقاله للاتحاد.
كما أنه يمتاز بقدرته على اللعب كوسط ملعب مدافع، وظهير أيسر بجوار مركزه الأساسي كقلب دفاع.
ماريو هيرموسو
نجم أتلتيكو مدريد ينتهي تعاقده بحلول نهاية الشهر الجاري؛ ما يعني أنه سيكون صفقة مجانية رائعة لأي فريق يريد الاستفادة منه.
هيرموسو يبلغ من العمر 29 عاما، وكان من العناصر الأساسية في تشكيلة دييغو سيميوني في الموسم المنصرم، وخاض 31 مباراة في الدوري الإسباني وتسعا في دوري الأبطال، بالإضافة إلى خمسة لقاءات أخرى بين كأس السوبر وكأس الملك.
اللاعب الإسباني أظهر طيلة مسيرته مستويات متفاوتة، لكن لا خلاف على أنه يملك خبرة كبيرة باللعب أمام نجوم العالم سواء في الدوري الإسباني أو مع منتخب بلاده في مناسبات مختلفة.
نايف أكرد
النجم المغربي سيكون خيارًا مثاليًا بالنسبة للاتحاد؛ لأنه لن يعاني في عملية التأقلم على الأجواء في المملكة العربية السعودية.
أكرد قدم مستويات طيبة للغاية في الدوري الإنجليزي، لكن يجب ألّا يكون التخلي عنه من قبل وست هام صعبا للغاية، في ظل عدم حصوله على دقائق تتجاوز الـ 60% من إجمالي المتاحة مع الفريق في الدوري الإنجليزي تحديدًا.
قيمة أكرد السوقية هي 35 مليون يورو، وعمره 28 عامًا؛ أي أنه في أفضل سنواته كقلب دفاع، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه.