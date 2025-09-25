فيفا يعرض 3 تمائم رسمية لكأس العالم 2026 (فيديو وصور)

عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس رسميا 3 تمائم للنسخة المقبلة من كأس العالم 2026 التي تنطلق في يونيو ويوليو المقبلين.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم (فيفا) مقطع فيديو ظهرت فيه 3 تمائم لثلاثة حيوانات وهو خيار مدروس باعتبار أن البطولة ستنتظم في 3 دول للمرة الأولى في تاريخ البطولة وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي انتظار انتهاء التصفيات وإجراء قرعة الدور الأول من المونديال يوم 5 ديسمبر 2025 في لاس فيغاس، كشف فيفا عن تميمة كأس العالم 2026، وهي في الحقيقة 3 تمائم واحدة لكل دولة من بين البلدان المستضيفة للنهائيات في قارة أمريكا الشمالية.

وظهر في مقطع الفيديو الكرتوني الذي نشره الاتحاد الدولي للعبة، 3 حيوانات تمثل كل منها أحد البلدان الثلاثة، إذ كانت البداية بموس كندا أو الغزال الكندي الشهير، (original maple) الذي يرتدي القميص الأساسي الأحمر والأبيض للبلاد ويحمل إسم "مابل".

ويظهر أيضا النسر الأمريكي (pygargue) وهو أحد الطيور الضخمة وأطلقت عليه اللجنة المنظمة إسم "كلاتش" (Clutch).

وترتدي تميمة "كلاتش" في المونديال القميص الثاني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية ويظهر النسر وهو يحلق قبل الدخول إلى الملعب والمشاركة في مباراة كروية مع صديقيه التميمتين الخاصتين بالمكسيك وكندا.

أما المكسيك، البلد المستضيف الثالث، فيمثله حيوان النمر الذي يدعى "زايو"ويرتدي أيضًا القميص الأساسي لمنتخب المكسيك.

وتقام كأس العالم 2026، بداية من 11 يونيو 2026 ويشارك فيها للمرة الأولى 48 منتخبا بعد أن كان عدد منتخبات النهائيات 32 منتخبا.

وتأهل حتى الآن 18 للنهائيات من بينها 3 عرب وهم الأردن والمغرب وتونس.