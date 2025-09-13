الدوري غير خروج المغلوب.. خالد الشنيف يوجه رسالة نارية إلى يايسله (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف رسالة حاسمة إلى الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، بعد تعادل فريقه أمام الاتفاق، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة.

واكتفى الأهلي بنقطة من أرض مضيفه الاتفاق، بعدما ساد التعادل السلبي افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقال خالد الشنيف في تصريحات تلفزيونية: "أقول ليايسله الدوري السعودي له حسابات مختلفة عن منافسات خروج المغلوب وتحتاج لنفس طويل، وتحقيق الدوري وحصد النقاط يأتي من الفوز على الفرق متوسطة الأداء وليس الأربع فرق الكبار، ورأينا معاناة الأهلي الموسم الماضي من الفرق التي كانت تحتل المركز السادس لأسفل الجدول".

وفي مؤتمر صحفي بعد التعادل السلبي، قال يايسله مبررًا مستوى فريقه: "لعبنا بعد فترة التوقف، ومن الطبيعي الظهور بهذا المستوى، وواجهنا فريقًا منظمًا، وأدى مباراة مميزة، سيطرنا على مجريات المباراة، وافتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى، وخرجنا بنقطة واحدة وشباك نظيفة أمام الاتفاق على ملعبه، وهذا جيد".

وأقرَّ الألماني بمعاناة لاعبيه الدوليين من الإرهاق بعد مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف، منوهًا إلى اعتزامه إخضاعهم لبرنامج استشفائي يعيدهم إلى أفضل حالاتهم بدنيًا.