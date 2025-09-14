اعتراف رسمي بالخطأ.. عقوبة نارية تجاه حكم مباراة ريال مدريد وسوسيداد

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد وسوسيداد، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم حالة جدلية كان بطلها دين هويسن، مدافع الميرنغي.

وتعرض المدافع الدولي الإسباني لحالة طرد جديدة مع نادي ريال مدريد بعد البطاقة التي تحصل عليها في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتحصل نجم بورنموث السابق، على بطاقة حمراء مباشرة مع ريال مدريد أمس في مباراة الفريق في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وتحصل هويسن على البطاقة الحمراء في الدقيقة 32 من عمر مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد خارج الديار في ملعب "أنويتا".

ومنح الحكم الإسباني خيل مانزانو، بطاقة حمراء للمدافع الإسباني، بعد أن كان المدافع الأخير في هجمة مرتدة لنادي ريال سوسيداد، لكن بعد إعادة الكرة في اللقطة، كان يتواجد إيدير ميليتاو بجانبه ولم يكن هويسن هو المدافع الأخير مع مهاجم سوسيداد، ما أغضب جماهير الميرنغي.

وأصبح دين هويسن أصغر لاعب يتم طرده في الليغا في تاريخ ريال مدريد بعمر 20 عاما و152 يوما منذ النجم السابق مارسيلو الذي طُرد في عام 2007 وهو في عمر 20 عاما و138 يوما.

وقال تشابي ألونسو، المدير الفني للريال، عقب اللقاء: "أعتقد أن هويسن كان يستحق بطاقة صفراء فقط، ميليتاو كان قريبًا، والكرة لم تكن تحت سيطرة لاعب ريال سوسيداد".

وأضاف: "الحكم قدم لي تفسيرًا حول البطاقة الحمراء، لكنني لم أقتنع به. دين كان غاضبًا، لكنه شعر بالراحة بعد تحقيق الفوز".

من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعترفت بخطأ الحكم في قرار طرد هويسن".

وأضاف التقرير: "من المؤكد أن اللقطة المثيرة للجدل ستُشرح خلال الأسبوع وسيُعترف بالخطأ، هذا الحدث ستكون له تبعات في صورة إيقاف، خاصة بالنسبة إلى فيغويروا فاسكيز، بسبب عدم تدخله من غرفة الـVAR لإجبار خيل مانزانو على تصحيح ما اعتُبر خطأً، وهو أمر سيخضع أيضاً لتحليل من قِبل اللجنة الفنية للحكام".