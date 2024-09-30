"قلب أصفر" يضع نجم النصر السعودي في ورطة (صورة)

أبدت جماهير النصر السعودي غضبها الشديد؛ بسبب تعليق لاعب فريقها البرازيلي أنجيلو على صورة لمواطنه نيمار داسيلفا، لاعب الهلال، حيث أبدى سعادته باقتراب عودته إلى الملاعب.

ويغيب نيمار منذ فترة طويلة عن الملاعب؛ بسبب إصابة قوية تعرض لها مع منتخب البرازيل أجرى على إثرها جراحة، ويخضع لفترة تأهيل حاليًّا تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

ونشر نيمار صورة له وهو يركض في التدريبات؛ ما أسعد جماهير الهلال التي تنتظر بفارغ الصبر عودة النجم البرازيلي للتألق مع كتيبة جورجي جيسوس.

وقام أنجيلو بدوره بوضع إيموجي بـ"قلب أصفر" على صورة مواطنه البرازيلي، وهو ما ورطه مع جمهور "العالمي"، الذين طالبوا اللاعب بمراعاة ناديهم والقميص الذي يرتديه دون أن يبدي إعجابه بلاعب في فريق منافس.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها أنجيلو إعجابه بنيمار، إذ أعرب سابقًا خلال تواجده مع فريق سانتوس البرازيلي عن سعادته الكبيرة بمقابلة النجم البرازيلي.

وكان أنجيلو سجل مؤخرًا هدفًا، ساعد من خلاله نادي النصر للفوز على نظيره الوحدة بنتيجة 0/2، على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف أنجيلو بطريقة رائعة عند الدقيقة الـ41 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن مرمى المنافس.

ويعد هذا الهدف الأول لأنجيلو غابرييل مع فريق "العالمي" الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من تشيلسي، وعقب خوضه 4 مباريات.

وجاء رحيل أنجيلو عن صفوف فريق تشيلسي بعد موافقة مدرب البلوز إنزو ماريسكا، بسبب خروج اللاعب من حساباته مع الفريق.