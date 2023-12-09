فيرمين لوبيز: أتمنى أن يكون تشافي هو فيرغسون برشلونة
قال فيرمين لوبيز لاعب برشلونة إنه يتمنى أن يكون مدربه تشافي مثل أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد.
وأوضح فيرمين لوبيز أنه يود أن يبقى تشافي في النادي لسنوات عديدة، كما أكد أن هدف حلمه سيكون في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد أو أي فريق آخر.
وأظهر فيرمين لوبيز، إحدى المفاجآت الكبرى لتشافي هيرنانديز، البالغ من العمر 20 عامًا، مشاركته واستغل الفرص التي أتيحت له.
ومنذ ظهوره الأول في 27 أغسطس ضد فياريال، لعب 14 مباراة (6 أساسيا و8 بديلا)، وسجل هدفين وخاض 575 دقيقة.
وسئل فيرمين لوبيز هل تعتقد أن تشافي يجب أن يكون فيرجسون برشلونة؟، فقال: "نعم، لقد كان هو من أعطاني الثقة والفرصة لأعيش ما أعيشه، وكان سعيدًا بالنسبة لي".
وأكد فيرمين لوبيز أن لديه أخا من ريال مدريد، وقال: "نعم، لقد وصل إلى الجانب الآخر".
أما عن الهدف الذي يتخيل أن تسجله يومًا ما بقميص برشلونة، فقال فيرمين لوبيز: "لا أعلم، ربما في نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد، إذا كان يمكن أن يكون وإذا لم يكن ضد أي فريق آخر".
وعندما سئل فيرمين لوبيز عن اللاعب من تشكيلة ريال مدريد الحالية الذي يود أن يتعاقد معه لبرشلونة، قال: "لا أحد، الأفضل لدينا".
ورفض فيرمين لوبيز وصف زميله غافي بالعدواني، وقال: "إذا كنت تعتقد ذلك فقط، فأنت لم تره يلعب من قبل، أو أنك لا تعرفه، لديه العديد من الصفات، وهو لاعب مهم جدًا للفريق".
أما عن اللحظة المفضلة التي عاشها في تاريخ برشلونة، فقال: "عندما كان ميسي، إنييستا، بوسكيتس، تشافي في الفريق، ومباراة الفوز 5/0 على ريال مدريد في الكامب نو، يد بيكيه، مع مورينيو على مقاعد بدلاء مدريد".
وبشأن تعامل غرفة تبديل الملابس في برشلونة مع الجدل التحكيمي قال فيرمين لوبيز: "إنها أشياء لا نستطيع السيطرة عليها ولا نعطيها أهمية، فنحن ندرك أشياءنا الخاصة، نحن نفكر فقط في أنفسنا وفي برشلونة".