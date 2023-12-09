فيرمين لوبيز: أتمنى أن يكون تشافي هو فيرغسون برشلونة

قال فيرمين لوبيز لاعب برشلونة إنه يتمنى أن يكون مدربه تشافي مثل أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد.

وأوضح فيرمين لوبيز أنه يود أن يبقى تشافي في النادي لسنوات عديدة، كما أكد أن هدف حلمه سيكون في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد أو أي فريق آخر.

وأظهر فيرمين لوبيز، إحدى المفاجآت الكبرى لتشافي هيرنانديز، البالغ من العمر 20 عامًا، مشاركته واستغل الفرص التي أتيحت له.

ومنذ ظهوره الأول في 27 أغسطس ضد فياريال، لعب 14 مباراة (6 أساسيا و8 بديلا)، وسجل هدفين وخاض 575 دقيقة.