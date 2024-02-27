هل يغدر أرتيتا بآرسنال؟

ويقود أرتيتا فريق آرسنال منذ ديسمبر/ 2019، وقاد الفريق لحصد 3 ألقاب، وهي كأس الدرع الخيرية مرّتين في عامي 2021 و2023، وكأس الاتحاد الإنجليزي في نسخة 2020.

وخسر أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي مع آرسنال أمام مانشستر سيتي في الأمتار الأخيرة خلال الموسم الماضي، وينافس هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويقدم مستويات متدنية منذ رحيل السير أليكس فيرجيسون.