هل يغدر أرتيتا بآرسنال؟
قال ريو فيرديناند، أسطورة دفاع مانشستر يونايتد، إنه سيأتي "يومًا ما" ليتولى ماكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، تدريب الشياطين الحمر.
ويقود أرتيتا فريق آرسنال منذ ديسمبر/ 2019، وقاد الفريق لحصد 3 ألقاب، وهي كأس الدرع الخيرية مرّتين في عامي 2021 و2023، وكأس الاتحاد الإنجليزي في نسخة 2020.
وخسر أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي مع آرسنال أمام مانشستر سيتي في الأمتار الأخيرة خلال الموسم الماضي، وينافس هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.
بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويقدم مستويات متدنية منذ رحيل السير أليكس فيرجيسون.
وعبر قناته بمنصة "يوتيوب"، قال فيرديناند: "إن أرتيتا يجب عليه الرحيل عن آرسنال، لتدريب مانشستر يونايتد".
وأضاف: "لا يقول أحد أن هذا سيحدث، بالطبع هي أمنيتي، لكن إذا كان لدى اليونايتد حلم كبير، فعليهم أن يشكروا تين هاغ، ويضعوا أرتيتا على رأس المرشحين لخلافته".
واختتم: "حينها سيقول أرتيتا للاعبي آرسنال (استمعوا يا رجال، هذا أمر عاطفي، لكني مضطر للذهاب، يجب أن أذهب إلى مانشستر".