بعد الدوريات الإنجليزي والفرنسي والإسباني والإيطالي، تعطى مساء غد الجمعة إشارة انطلاق الدوري الألماني لموسم 2024 ـ 2025، والذي يفتتحه بطل الموسم الماضي باير ليفركوزن بتنقل صعب لمواجهة بروسيا منشنغلادباخ ضمن الجولة الأولى.

ويسعى فريق المدرب تشابي ألونسو إلى تأكيد النتائج الباهرة في الموسم الماضي، والحفاظ على سجل الفريق خاليا من الهزائم بعد "دوري دون خسارة" في الموسم الماضي.

وفي الدوري السعودي للمحترفين تتواصل مباريات الجولة الأولى غدا بلقاء يجمع الأهلي بالعروبة ويسعى خلاله رفاق رياض محرز إلى تحقيق الفوز الأول لهم في المسابقة.

أما في الدوري الفرنسي فيلتقي البطل باريس سان جيرمان في الجولة الثانية بمونبيلييه.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الألماني:

بروسيا منشنغلادباخ ـ باير ليفركوزن ـ الساعة 09.30 مساء ـ beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ـ مونبيلييه ـ الساعة 09.45 مساء ـ beIN Sports HD 1

الدوري السعودي:

الأهلي - العروبة ـ الساعة 09.00 مساء SSC HD

دوري أدنوك الإماراتي:

الوحدة ـ عجمان ـ الساعة 05.00 مساء ـ AD Sports 1

العروبة ـ النصر ـ الساعة الخامسة مساء ـ AD Sports 2

كلباء ـ الوصل ـ الساعة 07.30 مساء ـ AD Sports 1