موعد مباراة الجزائر وبوتسوانا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يتطلع المنتخب الجزائري لتعزيز فرص تأهله لكأس العالم 2026، عندما يستضيف منتخب بوتسوانا غدا الخميس ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

وحقق منتخب محاربي الصحراء 5 انتصارات في 6 مباريات حتى الآن ليتصدروا المجموعة السابعة قبل 4 جولات عن النهاية ليقتربوا من بلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخهم.

وقبل مواجهة بوتسوانا غدا ثم غينيا بعد 4 أيام من ذلك، تتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على موزمييق، و6 نقاط على بوتسوانا وأوغندا، بينما تحتل غينيا المركز الخامس بـ7 نقاط، وتأتي الصومال في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتنطلق مباراة الجزائر وبوتسوانا غدا الخميس في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي أي 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو.

وتنقل القناة الجزائرية الرابعة وقناة SSC السعودية المباراة مباشرة فيما ستخصص القناة الجزائرية أستوديو تحليليا للمواجهة الهامة.

ويملك رجال المدرب البوسني فلاديمير بتكوفيتش فرصة للاقتراب من التأهل للنهائيات القارية في حال الفوز على بوتسوانا وعدم انتصار موزمبيق الذي ينزل في الجولة ذاتها ضيفا على أوغندا.

وفي حال تحقق ذلك، سيكون رفاق رياض محرز أمام فرصة كبيرة للتأهل مباشرة للنهائيات في حال الفوز أو التعادل أمام غينيا يوم 9 سبتمبر في الجولة الثامنة في كوناكري.

وكانت الخسارة الوحيدة للجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 أمام غينيا في الجولة الثانية وذلك على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر.

يذكر أن المنتخب الجزائري شارك 4 مرات في نهائيات كأس العالم، وكان ذلك في نسخ 1982 و1982 و2010، و2014.