على طريقة أحد أبطال "Star Wars".. ميسي يحتفل مع بيكهام بعد هدفه في أتلانتا يونايتد (فيديو)

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على الاحتفال بطريقة مميزة مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك النادي الأمريكي، بعد تسجيله هدفا في المباراة التي أقيمت، فجر الأربعاء، أمام أتلانتا يونايتد ضمن الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق الانتصار برباعية نظيفة أمام أتلانتا يونايتد، بعد أن سجل هدفين في الدقيقتين الـ 8 و20، إلى جانب صناعة هدف لزميله روبير تايلور الذي سجل أيضا الهدف الرابع.