على طريقة أحد أبطال "Star Wars".. ميسي يحتفل مع بيكهام بعد هدفه في أتلانتا يونايتد (فيديو)
حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على الاحتفال بطريقة مميزة مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك النادي الأمريكي، بعد تسجيله هدفا في المباراة التي أقيمت، فجر الأربعاء، أمام أتلانتا يونايتد ضمن الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس الدوريات الأمريكية.
وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق الانتصار برباعية نظيفة أمام أتلانتا يونايتد، بعد أن سجل هدفين في الدقيقتين الـ 8 و20، إلى جانب صناعة هدف لزميله روبير تايلور الذي سجل أيضا الهدف الرابع.
وعقب أحد هدفيه احتفل ميسي بشكل مميز على طريقة شخصية دارث فيدر في سلسلة أفلام الخيال العلمي "Star Wars"، حيث وجه هذا الاحتفال للنجم بيكهام الذي كان يتواجد في المدرجات.
ودارث فيدر هو أكثر شخصية حقّقت أرباحًا لفيلم حرب النجوم، ويشتهر بخوذته الأسطورية.
ورفع ميسي عدد أهدافه مع فريقه إنتر ميامي إلى 3 في المباراتين اللتين خاضهما، حيث أحرز هدف الانتصار أمام كروز أزول المكسيكي في المباراة الماضية.
وانضم ميسي إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.