أعلن نادي كومو الإيطالي حصوله رسميًا على توقيع النجم العراقي علي جاسم، لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكتب نادي كومو للاعب العراقي بعد توقيعه، بالعربية: "أهلا يا علي".

وقال نادي كومو في تعريفه باللاعب: "يمتلك جاسم 13 مباراة مع منتخب العراق، وتوج بلقب هداف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا".

وأضاف: "نحن متحمسون لانضمامه ونأمل أن يسهم في تعزيز قدرات الفريق، ويكون له دور بارز مستقبلا".

ولعب علي جاسم في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لنادي القوة الجوية قادمًا من نادي الكهرباء.

ودخل علي جاسم دائرة اهتمامات النادي الإيطالي بناء على ترشيح المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

ومثل علي جاسم جميع المنتخبات العراقية، حيث لعب 3 مباريات مع منتخب الناشئين، و9 مع منتخب الشباب، و10 مباريات مع المنتخب الأولمبي، و11 مباراة مع الفريق الأول، وجميعها وعمره لم يتخطَّ الـ20 عامًا.