بشكل مفاجئ.. بروسيا دورتموند يعلن رحيل مدربه

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، إنهاء عقد مدربه إيدن تيرزيتش بصورة فورية بناء على طلبه.

وقال النادي في بيان: "بروسيا دورتموند والمدرب إيدن تيرزيتش قررا إنهاء الشراكة بينهما. طلب المدرب البالغ من العمر 41 عامًا من بروسيا دورتموند إنهاء عقده على الفور".

وأضاف دورتموند عبر البيان: "وافق النادي على الطلب بعد مناقشة الأمر سويًّا"، دون الكشف عن إعلان المدير الفني الجديد للفريق.

ووجّه المدرب رسالة لجماهير فريقه بعد إعلان رحيله عن منصبه بشكل رسمي عبر حساب النادي في منصة "إكس".