بشكل مفاجئ.. بروسيا دورتموند يعلن رحيل مدربه
أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، إنهاء عقد مدربه إيدن تيرزيتش بصورة فورية بناء على طلبه.
وقال النادي في بيان: "بروسيا دورتموند والمدرب إيدن تيرزيتش قررا إنهاء الشراكة بينهما. طلب المدرب البالغ من العمر 41 عامًا من بروسيا دورتموند إنهاء عقده على الفور".
وأضاف دورتموند عبر البيان: "وافق النادي على الطلب بعد مناقشة الأمر سويًّا"، دون الكشف عن إعلان المدير الفني الجديد للفريق.
ووجّه المدرب رسالة لجماهير فريقه بعد إعلان رحيله عن منصبه بشكل رسمي عبر حساب النادي في منصة "إكس".
وقاد تيرزيتش فريق بروسيا دورتموند للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 0-2 على ملعب (ويمبلي).
وعمل تيرزيتش مع بروسيا دورتموند كمساعد للمدير الفني هانز وولف في قيادة فريق الشباب ثم الفريق الرديف، كما عمل أيضًا ضمن فريق الكشافة.
وعمل المدرب الألماني مساعدًا للمدير الفني سلافين بيليتش ونيكولا يوريتشفيتش في قيادة بشكتاش التركي خلال الفترة بين 2013 إلى 2015، ثم عاد للعمل مساعدًا مع بيليتش في وست هام الإنجليزي.
وتولى تيرزيتش قيادة بروسيا دورتموند بشكل مؤقت عام 2020 عقب استقالة المدرب لوسيان فافر، ثم تولى المهمة بشكل دائم موسم 2020 – 2021.
وشغل تيرزيتش منصب المدير الرياضي موسم 2021 – 2022، قبل تولي منصب المدير الفني في الفترة بين 2022 إلى 2024.