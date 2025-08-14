محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية.. كاسيميرو يمنح "الغريم التاريخي" شهادة لافتة

كشف البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، عن مفاجأة غير متوقعة عندما أعلن ترشيحه لمحمد صلاح، نجم ليفربول الغريم التقليدي لفريقه، لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، معتبرًا أن المصري هو الأجدر بحمل اللقب.

وجاءت تصريحات كاسيميرو خلال حواره مع مجلة "GQ" البريطانية، فقد أكد أن صلاح يتمتع بمستوى استثنائي يجعله الأفضل في العالم حاليًا، رغم المنافسة الشرسة من أبرز المرشحين مثل عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) ولامين يامال (برشلونة).

وقال كاسيميرو: "بالنسبة لي، الأمر صعب للغاية، لكن في رأيي محمد صلاح هو الأفضل في الوقت الحالي بفضل تأثيره الكبير في المباريات".

وأضاف: "صلاح يسجل أهدافًا كثيرة ويصنع تمريرات حاسمة، وليفربول فاز بالبريميرليغ لأنه كان حاضرًا بشكل كامل.. هذا الموسم، أراه الأكثر توازنًا".

وتعد شهادة كاسيميرو مهمة، كونها جاءت من نجم مانشستر يونايتد، الغريم التقليدي لليفربول الذي يلعب له صلاح.

مالك أليستر يتحدث عن الوحش

من جهته، قدم ألكسيس ماك أليستر، نجم وسط ليفربول، وصفًا دقيقًا لتجربته في التدريب بجوار محمد صلاح، الذي وصفه بـ"الوحش" و"أفضل محترف شاهده في حياته"، مع إخفاقه في تقليده.

اللاعب الأرجنتيني انضم إلى ليفربول قبل عامين، ومنذ ذلك الحين شاهد قائد منتخب مصر يرتقي إلى المركز الثالث في قائمة هدافي النادي التاريخيين برصيد 245 هدفًا، ويجدد عقده لعامين إضافيين في أبريل الماضي.

ويحافظ صلاح على مستوى مذهل منذ وصوله إلى أنفيلد عام 2017، إذ لم يسجل أقل من 23 هدفًا في أي موسم، ويحافظ على لياقة بدنية استثنائية جعلت احتفالاته العديدة دون قميص مشهدًا مألوفًا لجماهير الريدز.

محاولة فاشلة لمجاراة صلاح في التدريبات

في مقابلة مع شبكة "ذا بلايرز تريبيون"، روى ماك أليستر قصة تؤكد انضباط صلاح المدهش، قائلاً: "حاولت لأسابيع أن أصل إلى صالة الألعاب قبل مو، لكن الأمر كان مستحيلاً. دائمًا أجدُه هناك يتصبب عرقًا".

وأضاف: "سألته يومًا: مو.. متى تنام؟ فأجاب: لا أحب النوم أكثر من سبع ساعات، أشعر بالتعب حينها! فقط ست ساعات ونصف تكفي".

وأضاف: "كان يقضي ساعة في الصالة، وإذا قيل له هيا نتناول الطعام، يرد: لا، انتهيت من البطن فقط، الآن حان وقت التدريب الحقيقي".

وتابع: "عندما وصلت إلى ليفربول حاولت منافسته، قلت لنفسي: هو في الـ31 وأنا في الـ24، يمكنني مجاراته.. لكن بعد ثلاث جلسات فقط استسلمت، فقد كنت أستيقظ صباحًا بالكاد أستطيع النهوض من السرير من شدة الألم!".

وأكد: "مو يضع المعيار للجميع في ليفربول. هو أفضل محترف شاهدته في حياتي، إنه وحش".

سر بقاء صلاح في القمة

رغم الانتقادات التي طالته بعد أدائه الباهت في الدرع الخيرية الأسبوع الماضي، رفع صلاح سقف التوقعات لدرجة أن أي أداء متوسط يُعد انخفاضًا غير مقبول في مستواه.

ماك أليستر، الذي وصل إلى ليفربول بعد تتويجه بكأس العالم مع الأرجنتين عام 2023، اعترف بأن العمل مع صلاح فاق كل ما عاشه مع نجوم كبار حتى ميسي.

ويفسر ذلك سبب منح إدارة ليفربول لصلاح، قبل أربعة أشهر، عقدًا جديدًا لمدة عامين وراتبًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، رغم بلوغه 33 عامًا، لأنه لا يزال يقدم المعدلات المذهلة نفسها ويتطور بدلًا من التراجع.