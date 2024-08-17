رفع الأهلي المصري عرضه المالي لاقتناص صفقة عمر الساعي نجم خط وسط الإسماعيلي في الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي لإنجاز ملف صفقاته الجديدة قبل إرسال القائمة الأفريقية يوم 31 أغسطس الجاري لتتمكن من خوض لقاء الزمالك في كأس السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وتمكن الأهلي من التعاقد مع اللاعب يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار شراء العقد نهائيًا.

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وقالت قناة "النهار" إن هناك تفاوضاً مستمراً بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي بشأن صفقة عمر الساعي.

وأشارت إلى أن المفاوضات تدور بصورة شفهية بشكل مميز ولكن العرض الرسمي لم يُرْسَل بعد إلى حين التوصل لاتفاق مالي بين الطرفين.

وأوضحت القناة أن الأهلي رفع العرض المالي لضم الساعي من 20 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه بجانب الموافقة على إعارة لاعبين من الفريق الأحمر إلى الإسماعيلي في الموسم المقبل.

وأكدت القناة أن عبد الرحمن مجدي الجناح الأيمن للإسماعيلي خارج حسابات الأهلي، ولا توجد أي مفاوضات للحصول على خدماته.

يشار إلى أن الإسماعيلي خاض مباراة ودية مساء السبت ضد الاتفاق السعودي على ملعب الأخير بمدينة الدمام بالمملكة.

وفاز الاتفاق على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في تجربة ودية ضمن احتفالات الفريق المصري بمرور 100 عام على تأسيسه.