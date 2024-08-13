كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن نادي تشيلسي قدم عرضا كبيرا للتعاقد من جديد مع المهاجم البرتغالي جواو فليكس قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

ووفقا لما أوردته صحف بريطانية، يسعى تشيلسي الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية أمام البطل مانشستر سيتي، إلى تعزيز صفوفه بمهاجم وذلك بعد فشل مساعي النادي اللندني في ضم المهاجم الإسباني سامو أوموروديون، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 مع منتخب بلاده.

ووفقا للمصادر ذاتها، عرض تشيلسي الإنجليزي على أتلتيكو مدريد 65 مليون يورو من أجل التعاقد مع جواو فليكس الذي لعب في "البلوز" خلال النصف الثاني من موسم 2022 ـ 2023 وسجل 4 أهداف في 16 مباراة.

وكان فليكس، الذي خاض مع البرتغال كأس أمم أوروبا في يونيو ويوليو الماضيين، لعب في برشلونة خلال الموسم الماضي قبل أن يعود لأتلتيكو مدريد ويخوض كامل فترة التحضيرات للموسم الجديد.

وتعمل تشيلسي جاهدة على استعادة جواو فيليكس (24 عامًا، 30 مباراة و7 أهداف في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024).

وكان تشيلسي الإنجليزي على وشك ضم المهاجم الواعد لنادي ألافيش ومنتخب إسبانيا الأولمبي سامو أوموروديون (20 عامًا، 34 مباراة و8 أهداف في الدوري لموسم 2023-2024) بصفقة تقدر بـ 40 مليون يورو، لكن الصفقة لم تتم في آخر المراحل بسبب اكتشاف إصابة للمهاجم الإسباني خلال اجتياز الفحوص الطبية.

ويعول تشيلسي على انفتاح أتلتيكو مدريد على بيع نجمه البرتغالي بعد التعاقد رسميا مع الأرجنتيني يوليان ألفاريز قادما من مانشستر سيتي.