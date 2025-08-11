بعد تخطي حاجز المليار يورو.. ما ترتيب الدوري السعودي عالميا في القيمة السوقية؟

جذبت أندية الدوري السعودي للمحترفين العديد من نجوم كرة القدم العالمية خلال المواسم الأخيرة وهو ما أسهم في وصول دوري روشن إلى العالمية بسرعة هائلة.

ونجح الدوري السعودي في التعاقد مع نجوم عالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والأوروغوياني داروين نونيز والفرنسي نغولو كانتي والجزائري رياض محرز.

وقفز الدوري السعودي إلى المركز الثالث عشر عالمياً من حيث القيمة السوقية، وفقاً لأحدث إحصائية من موقع "ترانسفير ماركت".

وكسرت الأندية السعودية حاجز المليار يورو، لتصبح قيمة الدوري السوقية 1.03 مليار يورو، بمجرد إعلان نادي النصر التعاقد مع المُدافع الإسباني إينيغو مارتينيز لاعب برشلونة السابق.

ووصل عدد اللاعبين في الدوري السعودي حتى الآن إلى 505 لاعبين، بمتوسط قيمة سوقية للاعب الواحد بنحو 2.03 مليون يورو، وبلغ متوسط أعمار اللاعبين 26.5 عام.

ويبلغ بالوقت الحالي عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي 145 لاعباً، بنسبة 28.7% من إجمالي لاعبي الدوري، ويتصدر مهاجما الهلال والقادسية داروين نونيز وماتيو ريتيغي اللذان تم ضمهما أخيراً للناديين على التوالي أعلى اللاعبين قيمة سوقية بقيمة بلغت 45 مليون يورو لكل منهما.

وفي المواسم الماضية سواء خلال فترات الانتقال الصيفية أو الشتوية لفت الدوري السعودي الأنظار بتعاقداته التي تنافس كبرى الدوريات العالمية، بدءاً من تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى يناير 2023.