النصر السعودي يكتسح استقلول.. تعرّف على ترتيب المجموعة (فيديو)

حقق النصر السعودي فوزا عريضا على حساب ضيفه نادي إستقلول الطاجيكي (5 ـ 0) اليوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا (2).

وعلى ملعب الأول بارك في الرياض، دخل النصر، في غياب قائده وهدافه الأول كريستيانو رونالدو، المباراة بقوة إذ نجح كل من عبد الرحمن غريب وأنجيلو في تسجيل هدفين في الدقيقتين 14 و17 ليضعا فريق المدرب جورج جيسوس مبكرا في المقدمة.

وأنهى النصر الشوط الأول متفوقا بهدفين لكنه خسر خدمات المدافع الأيسر سعد الناصر الذي تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 26 خرج إثرها ليتم استبداله بزميله نواف بوشل.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة النصر السعودي وإستقلول الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2

وقدم رفاق السنغالي ساديو ماني شوطا أول جيدا رغم انخفاض النسق في الثلث الأخير من الشوط بعد أن تقدم نادي إستقلول إلى المناطق الأمامية لتهديد مرمى البرازيلي بينتو.

وفي الشوط الثاني، انتظر النصر حتى الدقيقة 59 ليحرز البرازيلي ويسلي الهدف الثالث بعمل فردي رائع أنهاه في الشباك.

وفيما كانت المباراة تتجه نحو الفوز (3 ـ 0) نجح الفرنسي كينغسلي كومان في تسجيل الهدف الرابع قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لينهي المباراة على نتيجة (5 ـ 0).

وحصد النصر أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة متفوقا بفارق الأهداف على حساب نادي الزوراء العراقي الذي فاز بدوره اليوم على غوا الهندي (2 ـ 0) فيما يحتل الأخير مع إستقلول الطاجيكي المركزين الثالث والرابع دون رصيد.