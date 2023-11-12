اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري (فيديو)
كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، مصير نادي الزمالك بشأن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، في نسخته الجديدة التي ستقام في الإمارات، الشهر المقبل.
واعتذر الزمالك بطل ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي 2021-2022 عن عدم المشاركة في السوبر، ليخوضه الأهلي وبيراميدز ويفوز به الأحمر بهدف دون رد.
ولكن الزمالك أعلن مؤخرًا مخاطبة اتحاد الكرة بطلبه المشاركة بكأس السوبر بعد تأهله لنهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي على حساب بيراميدز بنصف النهائي.
وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أي تواصل أو مخاطبات رسمية مطلقًا مع الزمالك، وحال حدوث هذا الأمر، هناك لوائح يتم اعتمادها، والرد يكون من خلال اللوائح وليس الأهواء، والبطولة اسمها بطولة السوبر المصري ويمكن إضافة أندية جديدة كلوائح تنظيمية، ولكن لا يمكن إنشاء بطولة جديدة إلا بعد العودة للجمعية العمومية، وبالتالي اللائحة في البطولة المستحدثة نفسها هي امتداد للبطولة القديمة".
وأضاف: "تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر وبيراميدز، وتم إخطار الأندية بشكل رسمي، وحال طلب الشركة المنظمة مشاركة الزمالك بسبب الأمور التسويقية، لن يتم استباق الأحداث وفي النهاية سيتم تطبيق اللوائح، والأمور تتم حسب التنسيق وهدفنا إخراج البطولة بشكل مميز".
رد ثروت سويلم
من جانبه، أوضح ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية، تصريحاته التي أثارت جدلًا في الساعات الماضية بشأن إمكانية تواجد الزمالك في كأس السوبر.
وأوضح سويلم في تصريحات تلفزيونية: "ما قلته عن مشاركة الزمالك في بطولة السوبر تم تفسيره بشكل غير صحيح، لم يحدث أي حديث رسمي أو ودي بشأن مشاركة فريق الزمالك بالنسخة المقبلة ببطولة السوبر".
وأردف: "الشركة الراعية واتحاد الكرة ومجلس أبوظبي والرابطة هم أصحاب القرار بشأن مشاركة الزمالك من عدمها، ولكن لم تتم مناقشة الأمر حتى الآن".
وتأهل للسوبر المصري الأهلي بطل الدوري المتأهل لنهائي الكأس حتى الآن، ووصيفه بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر صاحب المركز الرابع في الدوري.
وستلعب مباريات كأس السوبر المصري خلال الفترة من الـ24 إلى الـ29 من ديسمبر 2023 في دولة الإمارات.
وستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب، إذ تقام مباراتان في نصف النهائي ثم المباراة النهائية.