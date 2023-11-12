اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري (فيديو)

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، مصير نادي الزمالك بشأن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، في نسخته الجديدة التي ستقام في الإمارات، الشهر المقبل.

واعتذر الزمالك بطل ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي 2021-2022 عن عدم المشاركة في السوبر، ليخوضه الأهلي وبيراميدز ويفوز به الأحمر بهدف دون رد.

ولكن الزمالك أعلن مؤخرًا مخاطبة اتحاد الكرة بطلبه المشاركة بكأس السوبر بعد تأهله لنهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي على حساب بيراميدز بنصف النهائي.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أي تواصل أو مخاطبات رسمية مطلقًا مع الزمالك، وحال حدوث هذا الأمر، هناك لوائح يتم اعتمادها، والرد يكون من خلال اللوائح وليس الأهواء، والبطولة اسمها بطولة السوبر المصري ويمكن إضافة أندية جديدة كلوائح تنظيمية، ولكن لا يمكن إنشاء بطولة جديدة إلا بعد العودة للجمعية العمومية، وبالتالي اللائحة في البطولة المستحدثة نفسها هي امتداد للبطولة القديمة".