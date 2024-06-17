الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع نجم أستون فيلا
دخل النجم الجمايكي "ليون بايلي" الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن في نادي أستون فيلا الإنجليزي دائرة اهتمام نادي الاتحاد لضمه بداية من الموسم المقبل وفق ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية.
ووضعت إدارة الاتحاد اللاعب الجمايكي كأحد خيارات الفريق الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التي تبدأ رسميا في أول يوليو، وذلك لتدعيم مركز جناح أيمن الفريق استعدادا لموسم 2024 ـ 2025 .
ويسعى الاتحاد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس لدوري المحترفين السعودي، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، للاستعداد للموسم الجديد بالتعاقد مع بعض النجوم العالميين؛ لمحاولة المنافسة بقوة على المسابقات التي سيخوضها في العام المقبل.
وارتبطت أسماء العديد من اللاعبين العالميين الفترة الماضية بنادي الاتحاد أبرزها محمد صلاح نجم ليفربول وجول كوندي المدافع الفرنسي لنادي برشلونة وناتشو قائد ريال مدريد، وروميلو لوكاكو الهداف التاريخي لبلجيكا فضلا عن سفيان رحيمي هداف العين الإماراتي ونجم المنتخب المغربي.
وانضم ليون بايلي البالغ من العمر 26 عاماً، لصفوف أستون فيلا الإنجليزي في أغسطس 2021، قادماً من باير ليفركوزن الألماني وينتهي عقده في يونيو 2027.
وفي موسم 2023 ـ 2024، خاض اللاعب 52 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات وكان معدل مساهماته التهديفية مرتفعا، حيث سجل 14 هدفا وصنع 14 آخر.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب الجمايكي بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي للإحصائيات نحو 42 مليون يورو، كما يلعب لصفوف منتخب بلاده منذ 2019 .