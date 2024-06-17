الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع نجم أستون فيلا

دخل النجم الجمايكي "ليون بايلي" الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن في نادي أستون فيلا الإنجليزي دائرة اهتمام نادي الاتحاد لضمه بداية من الموسم المقبل وفق ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية.

ووضعت إدارة الاتحاد اللاعب الجمايكي كأحد خيارات الفريق الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التي تبدأ رسميا في أول يوليو، وذلك لتدعيم مركز جناح أيمن الفريق استعدادا لموسم 2024 ـ 2025 .

ويسعى الاتحاد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس لدوري المحترفين السعودي، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، للاستعداد للموسم الجديد بالتعاقد مع بعض النجوم العالميين؛ لمحاولة المنافسة بقوة على المسابقات التي سيخوضها في العام المقبل.