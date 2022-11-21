مباراة إنجلترا وإيران.. الحارس علي رضا بیرانوند يخرج على محفة بسبب إصابة في الرأس (فيديو وصور)
الشوط الأول انتهى بتقدم إنجلترا 3/0 على إيران.
خرج علي رضا بیرانوند حارس مرمى منتخب إيران مصابا بالرأس في وقت مبكر من مواجهة إنجلترا في المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم اليوم الإثنين.
واصطدم بیرانوند بشكل مرعب مع زميله في الفريق سيد مجيد حسيني أثناء محاولته التعامل مع كرة عرضية، وقضى عدة دقائق على أرض الملعب لتلقي العلاج.
وسُمح بشكل مفاجئ للحارس البالغ عمره 30 عاما الاستمرار في الملعب رغم نزيف أنفه، لكن من الواضح أنه لم يكن في وضع يسمح له بالمشاركة في أي وقت إضافي.
وبعد أن أشار إلى زملائه، سقط الحارس مجددا على أرض الملعب وخرج محمولا على محفة ليحل محله الحارس البديل سيد حسين حسيني.