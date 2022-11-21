مباراة إنجلترا وإيران.. الحارس علي رضا بیرانوند يخرج على محفة بسبب إصابة في الرأس (فيديو وصور)

وسُمح بشكل مفاجئ للحارس البالغ عمره 30 عاما الاستمرار في الملعب رغم نزيف أنفه، لكن من الواضح أنه لم يكن في وضع يسمح له بالمشاركة في أي وقت إضافي.

وبعد أن أشار إلى زملائه، سقط الحارس مجددا على أرض الملعب وخرج محمولا على محفة ليحل محله الحارس البديل سيد حسين حسيني.