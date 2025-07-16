فيرتز يسجل هدفا صاروخيا في تدريبات ليفربول (فيديو)

قدم فلوريان فيرتز، نجم ليفربول الجديد، بعض لمساته ولمحاته الرائعة في تدريبات "الريدز" ليمنح الطمأنينة لجماهير النادي الإنجليزي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويواصل فريق ليفربول تدريباته استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وشاركت الصفقات الجديدة التي أبرمها الريدز في التدريبات تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت وأبرزهم فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ.

وتغلب ليفربول مؤخرا على بريستون نورث إند، بنتيجة 3-1، على ملعب "ديبديل" التاريخي، ضمن تحضيرات الريدز للموسم الجديد.

ونشر نادي ليفربول مقطعا مصورا يظهر تألق فيرتز في التدريبات الأخيرة حيث سدد كرة صاروخية بيسراه سكنت شباك حارس الفريق وسط تحية وتشجيع زملائه.

وكان ليفربول أعلن ضم فيرتز، قادما من نظيره باير ليفركوزن الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية سابقة أن صفقة فيرتز كلفت ليفربول مبلغ 125 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويعد فيرتز إحدى أبرز المواهب في عالم كرة القدم، وقد وصل إلى آنفيلد بعد خمسة مواسم ونصف الموسم كانت ناجحة للغاية مع ليفركوزن بعد انتقاله من فريق الشباب في كولون.