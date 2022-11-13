رد فعل نواف العابد بعد استدعائه لقائمة المنتخب السعودي في كأس العالم (فيديو)
لم يتردد نواف العابد في التعبير عن فرحته باستدعائه للمنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2022 في قطر.
وانتشر مقطع فيديو يظهر فرحة كبيرة لنواف العابد، مهاجم نادي الشباب، حيث قرر هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي ضمه لقائمة الأخضر في كأس العالم بدلا من فهد المولد.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن استبعاد فهد المولد جاء بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة "كاس".
وكانت لجنة الرقابة على المنشطات أصدرت قرارا بإيقاف فهد المولد 18 شهرا، بعد إيجابية العينة الخاصة به في إحدى مباريات الموسم الماضي.
لكن مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر بعد ذلك تخفيض عقوبة فهد المولد والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي.
ومع ذلك، قرر اتحاد الكرة السعودي استبعاد اللاعب قائلا في بيان رسمي: "استبعاد فهد المولد جاء بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، وهو إجراء احترازي".
ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
وبعد مواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، سيلعب المنتخب السعودي مع بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم مع المكسيك يوم 30 نوفمبر.
وستكون هذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ: 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.