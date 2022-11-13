رد فعل نواف العابد بعد استدعائه لقائمة المنتخب السعودي في كأس العالم (فيديو)

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن استبعاد فهد المولد جاء بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة "كاس".

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات أصدرت قرارا بإيقاف فهد المولد 18 شهرا، بعد إيجابية العينة الخاصة به في إحدى مباريات الموسم الماضي.

لكن مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر بعد ذلك تخفيض عقوبة فهد المولد والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي.