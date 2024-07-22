أشاد الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي بصفقة انتقال المدافع الفرنسي الشاب ليني يورو إلى فريق الشياطين الحمر، معتبرًا أن المؤشرات الأولى لأداء يورو في المباراة الودية أمام غلاسكو رينجيرز الإسكتلندي تبدو واعدة جدًا.

وقال أونانا، الذي جاور الوافد الجديد على ملعب أولد ترافورد لمدة شوط واحد في مباراة ودية فاز فيه المان يونايتد على رينجيرز (2 ـ 0) السبت الماضي: "موهبته كبيرة وأداؤه في أول 45 دقيقة شاهدته فيها كان رائعًا، لهذا السبب بالذات هو في مانشستر يونايتد وهو يستحق ذلك بالتأكيد".

وأضاف الحارس الكاميروني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "إذا كنت تريد اللعب لمانشستر يونايتد، عليك أن تتمتع بالجودة في الأداء، وقد أظهر ليني يورو فعلًا ذلك في الشوط الأول، هو لاعب شاب وموهوب، يجيد التعامل مع الكرة بشكل لافت".

وتابع: "سنستفيد من وجوده هذا الموسم، إذا كان لديه الشخصية اللازمة، فسنمنحه الوقت، ونحن نعلم أن كل شيء سيكون على ما يرام بالنسبة له لأنه يمتلك الكثير من الخصال الكروية المميزة"

وظهر يورو (18 عامًا) لأول مرة في تشكيلة الهولندي إريك تين هاغ في الشوط الأول من مباراة رينجيرز الإسكتلندي، وقدم فعلًا أداءً لافتًا ما دفع الكثير من الملاحظين إلى القول إنه سيكون إحدى الصفقات الناجحة خلال الموسم الجديد.

وتعاقد مانشستر يونايتد الخميس الماضي مع ليني يورو قادمًا من ليل الفرنسي حتى يونيو 2029، وذلك مقابل 62 مليون يورو (67.56 مليون دولار).

وقال يورو الذي خاض 60 مباراة مع ليل، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: "التوقيع لنادٍ بقدر وحجم وطموح مانشستر يونايتد في هذه المرحلة المبكرة من مسيرتي هو شرف كبير".

ويستهل المان يونايتد الموسم الجديد باستقبال نادي فولهام في 16 أغسطس المقبل.